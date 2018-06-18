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Астрологический прогноз с 18 по 24 июня 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя начнется на растущей Луне, а это время наиболее подходит для начала новых дел, особенно рассчитанных на долгий срок. Исключение – вторая половина четверга и начало пятницы, когда будут 9 лунные сутки. Это время не подходит ни для каких начинаний, покупок и даже советов с другими людьми. Проведите эти дни спокойно.
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Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.  

ОВЕН

В первую половину недели, как бы вам ни хотелось выделиться, лучше побыть на подхвате, а не строить из себя важную персону. Смирите, хоть временно, свою гордыню. Вторую половину недели можно посвятить коллективным мероприятиям. Если на выходных вас пригласят принять участие в экстремальных приключениях, откажитесь.

ТЕЛЕЦ

Наступившая неделя начнется для вас с большого плюса. Уже в понедельник вы почувствуете прилив творческой энергии, которая не оставит вас в ближайшие дни. Начиная с четверга энергии поубавится – придется заниматься простой рутинной работой. На выходных обязательно уделите время своей второй половинке.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможно, с самого первого дня недели вам будет не до рекордов в производственном соревновании – много сил могут занять неотложные домашние дела. Зато вторую половину недели вы можете потратить, как вам заблагорассудится – это время для творчества, любви и отдыха. На выходных займитесь своим драгоценным здоровьем.

РАК

Неделя должна начаться для вас активно, правда, эта активность будет, скорее, не физической, а ментальной. Ожидается много встреч, поездок и общения, но не все из этого будет действительно полезным. Вторая половина недели будет не в пример спокойнее. Выходные должны пройти для вас на ура – весело и ярко.

ЛЕВ

Возможно, под конец предыдущей недели вы зарекомендовали себя незаменимым тружеником, поэтому уже в понедельник вы можете рассчитывать на заслуженную награду. Вся неделя пройдет для вас динамично, вы не ударите лицом в грязь. Выходные, как и положено, следует провести с семьей, родителями, дома или на даче.

ДЕВА

С самого начала недели типичные Девы могут почувствовать в себе огромные силы и взять бразды правления в свои руки. Мощный прилив энергии не оставит вас все последующие дни – не пугайтесь никаких физических нагрузок, вам все будет по плечу. На выходных не следует сидеть в четырех стенах – хорошее время для общения с друзьями.  

ВЕСЫ

Не следует равняться на показатели начала недели – скорее всего, в первые ее дни у вас не все заладится. Примерно начиная с четверга, положение выправляется в вашу пользу – фортуна поворачивается к вам лицом. Начиная с этого дня, все должно складываться в вашу пользу. Выходные следует провести активно, динамично, не лежа на диване.

СКОРПИОН

Вся наступившая неделя, скорее всего, будет для вас не очень удачной. Если в первой ее половине вы еще сможете добиться определенных успехов, и то с помощью своих товарищей, то, начиная с четверга, вам лучше просто отдыхать, оставив лавры первенства своим товарищам. Новый прилив сил ожидается на выходных.

СТРЕЛЕЦ

Не следует сдерживать свои порывы в начале недели – по крайней мере, в первые ее дни у вас все должно получаться, если вы нацелены на карьеру и бизнес. Начиная с четверга, если у вас что-то и не будет выходить, на помощь к вам придут друзья. Оба выходных дня, субботу и воскресенье, следует провести дома, в спокойной обстановке. 

КОЗЕРОГ

Для Козерогов на наступившую неделю, пожалуй, самый лучший прогноз. С первого же дня вы сможете добиться успехов в любых интеллектуальных делах. Если вы человек цели, то для вас более подходит вторая половина недели, начиная с четверга. Выходные дни не следует проводить в одиночестве – посвятите их своим друзьям.

ВОДОЛЕЙ

Конечно, Водолеи – люди бесшабашные, но сейчас стоит соизмерять свою активность с реальной опасностью. Короче говоря, вся первая половина недели будет связана с определенным риском – берегите себя. Другое дело – вторая половина недели. Вот тут вы и можете показать все, на что вы способны. Проведите выходные активно.

РЫБЫ

Всю первую половину недели типичным Рыбам стоит посвятить коллективным мероприятиям. В любом случае, отрываться от своей команды вам вряд ли годится. Рыбам не нужно говорить об осторожности, но в четверг и пятницу следует быть осмотрительнее. Если вы соскучились по приключениям, для них прекрасно подойдут выходные.  

18 июня 2018, 10:54

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