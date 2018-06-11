Астрологический прогноз с 11 по 17 июня 2018 года

Опять у нас короткая рабочая неделя – всего три дня можно будет посвятить своей конторе и снова окунуться в суровые трудовые будни любимой дачи. И ничего страшного в этом нет – на середину недели как раз приходится новолуние, а в это время лучше или ничем не заниматься, или делать самую простую рутинную работу. А вот со следующей недели приготовьтесь к начинаниям.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.



ОВЕН

Постарайтесь больше успеть в первые дни недели. Даже жаль, что у нас будут выходные – у вас сейчас неплохая возможность получить за работу какой-то бонус. Во вторник и среду будет много звонков и встреч – не все они окажутся очень важными. Во вторую половину недели вас могут призвать домашние дела. На выходных устройте настоящий праздник.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе вы будете одним из фаворитов среди всех остальных знаков Зодиака. В первый же день вы сможете проявить себя молодцом и выйти в лидеры – ведь и в выходной можно заявить о себе. Вторая половина недели пройдет в поездках и командировках. Выходные дни, как и положено, проведите дома с семьей.

БЛИЗНЕЦЫ

В понедельник еще не стоит строить из себя героя – лучше побыть на вторых ролях, а еще лучше – просто отдыхать в гамаке на природе. Вы наверстаете свое, начиная со вторника, вот тогда и можно будет занимать лидирующие позиции. Вторая половина недели пройдет в активной работе. Выходные благоприятны для встреч с друзьями.

РАК

Если что-то и не будет получаться в начале этой недели, друзья непременно придут к вам на помощь и окажут поддержку. Во вторник и среду лучше не занимать активную позицию и отказаться от любых излишеств. Ваше время начинается с четверга – тогда и наверстаете упущенное. Хорошее настроение не оставит вас и на выходных.

ЛЕВ

Наступившая неделя поделится у вас ровно на две половины. Первая – с понедельника по среду – пройдет весьма активно и результативно. В четверг, возможно, силы оставят вас – во всяком случае, они будут уже не те. Поэтому, можно посидеть на скамейке запасных. Второе дыхание откроется только в субботу. Проведите выходные активно.

ДЕВА

Если вы находитесь в процессе обучения, начало этой недели будет для вас удачным, если же нет, новая интересная информация никому не помешает. Во вторник и среду можно побить даже свои собственные рекорды. Не сбавляйте темп до конца недели – вы в числе передовиков. А отдохнуть в тишине и уюте вы сможете в субботу и воскресенье.

ВЕСЫ

Неделя обещает стать для вас удачной. Исключением может быть только понедельник, когда стоит держаться в тени и не лезть на баррикады. Если вы соскучились по приключениям, для них прекрасно подойдут последующие дни. Конец недели для производственных свершений. Выходные благоприятны для встреч с друзьями.

СКОРПИОН

Не противопоставляйте себя своей половине в начале наступившей недели, живите с ней в одном ритме. Не нарывайтесь на скандалы, будьте сдержаннее во вторник и среду. Новые перспективы открываются перед вами, начиная с четверга. Удача не отвернется от вас вплоть до конца недели. Выходные благоприятны для достижения цели.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы любят занимать ключевые позиции, но именно сейчас вам стоит быть скромнее и скорее работать на других, находясь в подчиненном положении. Первую половину недели стоит посвятить коллективным делам. С четверга умерьте свою прыть, проявляйте осторожность. Если вы соскучились по авантюрам, для них подойдут выходные.

КОЗЕРОГ

Возможно, понедельник порадует вас новыми творческими успехами, но, к сожалению, уже во вторник вдохновение поиссякнет – вам придется заниматься самыми простыми рутинными делами. Вторая половина недели для коллективной работы. Если на выходных вас пригласят полазить по горам, лучше откажитесь – есть опасность получить травму.

ВОДОЛЕЙ

Хорошо, что эта неделя начинается с выходных – сейчас вам лучше заниматься домашними делами. Зато вторник и среда принесут много приятных минут, по-настоящему праздничных. К сожалению, этого нельзя сказать о конце рабочей недели. Выходные посвятите своей половине – так ли часто вы проводите время вместе?

РЫБЫ

Первая половина наступившей недели вряд ли порадовала бы вас блестящими результатами на рабочем месте. Понедельник прекрасно подходит для поездки загород в хорошей компании. Со вторника вашим вниманием завладеют домашние дела. В четверг для вас наступают хорошие дни. В выходные не стоит сидеть без дела, займитесь уборкой.