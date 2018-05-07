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Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
В середине этой недели нас ожидает великий праздник – 9 мая. Впрочем, с точки зрения астрологии, в это время действительно лучше отдыхать, а не работать – почти всю неделю будет идти четвертая четверть Луны, и если вы не успеете запрыгнуть в уезжающий поезд в понедельник, то со вторника уже и стараться не стоит. Можно заканчивать дела, начатые ранее.
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Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Нельзя сказать, что эта неделя будет для типичных Овнов очень удачной. Если в первые дни вы еще сможете добиться каких-то результатов, заручившись поддержкой своих товарищей по работе, то начиная с 9 мая вам лучше отойти в тень и экономить силы. Все меняется в пятницу – ожидается прилив вдохновения. Выходные пройдут на ура.

ТЕЛЕЦ

В самом начале недели у вас будут лучшие показатели на трудовые успехи. Впрочем, от решительных шагов в карьере сейчас лучше отказаться. После 9 мая индивидуальные выступления уступят место командной работе, лучше поработать в коллективе. В пятницу не оставайтесь на сверхурочные. Все выходные просто спокойно отдыхайте.

БЛИЗНЕЦЫ

Для типичных Близнецов наступившая неделя будет вполне удачной. В ее начале вы сможете добиться определенных высот в постижении наук и самообразовании. Вся середина недели будет благоприятной для практических результатов. Выходные дни как будто созданы для того, чтобы встретиться с друзьями на любой территории.

РАК

Начало недели может быть сопряжено с опасностями. Будьте осторожнее на дороге и в обращении с колюще-режущими предметами. Начиная со среды, колесо фортуны поворачивается в вашу сторону – вы можете добиться прекрасных результатов, как в учебе, так и в работе. На выходных тоже не стоит сидеть без дела.

ЛЕВ

Постарайтесь не конфликтовать с ближайшим окружением в предпраздничные дни – их много, а вы один. Середина недели таит в себе скрытую угрозу – стоит соблюдать известную осторожность, в том числе и непосредственно в праздник 9 мая. Выходные прекрасно подойдут для эмоциональных приключений.

ДЕВА

Дева не зря считается самым трудолюбивым знаком – в начале этой недели вы убедите в этом окружающих и убедитесь сами. Одно предупреждение – следите в эти дни за здоровьем. В среду и четверг стоит переключить свое внимание на коллективные дела и заботы. В конце недели откажитесь от любого экстрима – берегите себя.

ВЕСЫ

Начало этой недели будет для вас довольно удачным. Но вам следует быть помягче со своими детьми и любимыми людьми. Если в эти дни вы испортите с ними отношения, то, может быть, восстановить их будет очень сложно. Всю середину недели, даже в праздник, стоит посвятить кропотливой работе. Выходные дни проведите со своей второй половинкой.

СКОРПИОН

В самом начале наступившей недели вряд ли стоит рассчитывать на великолепные результаты на рабочем месте – в это время лучше заниматься домашними и семейными делами. Середина недели порадует вас неплохими результатами. Праздничный день пройдет у вас даже лучше, чем у других. В конце недели не расслабляйтесь.

СТРЕЛЕЦ

Не зацикливайтесь на той информации, которая придет к вам в понедельник. Встреча или новое знакомство в начале недели может оказаться для вас судьбоносным. Середина недели будет более спокойной – можно будет переключиться на домашние дела и заботы. Зато выходные пройдут у вас на все сто – можно посвятить их праздничным мероприятиям.

КОЗЕРОГ

События, которые произойдут в понедельник, могут отразиться на вашем финансовом благополучии. Впрочем, это не говорит о разорении – может быть, наоборот, прибыль. Середина недели пройдет активно, правда, активность эта будет, скорее, ментальной, чем физической. Спокойно отдохнуть дома или на своей даче можно будет на выходных.

ВОДОЛЕЙ

В самом начале наступающей недели вы окажетесь в центре событий, даже если не очень этого хотите – что ж, используйте это себе на благо. Уже середина недели в результате этого обещает быть для вас благоприятной в материальном плане. На выходных можно отправиться загород в веселой компании.

РЫБЫ

Если у вас и не получится в начале недели взять отгулы или уйти на больничный, хотя бы не слишком выкладывайтесь на своем рабочем месте. Ситуация выправляется со среды – вы почувствуете прилив сил и энергии, которые не оставят вас до конца этой недели. На выходных благоприятны будут занятия физической культурой и спортом.

7 мая 2018, 07:54

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