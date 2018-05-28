Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

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Гороскоп

Астрологический прогноз с 28 мая по 3 июня 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя ознаменуется началом полнолуния, которое произойдет во вторник. В астрологии полнолунием называется положение Солнца и Луны в противоположных знаках. Это время опасно повышенными эмоциями, возбудимостью. Ничего начинать в это время нельзя. С пятницы Луна идет на убыль – можно начинать дела, не претендующие на долгое продолжение.
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Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. 

ОВЕН

В первый рабочий день недели Овнам следует спрятать свою энергичность в карман и не слишком вылезать вперед – существует некоторый риск получить травму. Со вторника все меняется – фортуна будет на вашей стороне в любой области жизнедеятельности. Выходные крайне благоприятны для встреч с друзьями.

ТЕЛЕЦ

Посвятите начало недели работе в коллективе – сейчас не надо вылезать вперед и доказывать, что вы выше всех. Почувствуйте себя членом команды. Во вторник и среду следует убавить свой пыл и проявить осторожность. С четверга все козыри будут у вас на руках, и вы будете готовы поймать свою удачу. Выходные проведите активно.

БЛИЗНЕЦЫ

Типичные Близнецы – самый легкий на подъем знак, но в понедельник вам придется выполнять рутинную работу. Зато со вторника лучик солнца опять постучит в ваше окно – наступает время для коллективной работы, столь свойственной вашему знаку. Вторую половину недели будьте аккуратнее, это касается и выходных.

РАК

Наступивший понедельник обещает стать для вас радостным, причем вы можете даже не заметить, что наступили суровые будни. Но со вторника на вас навалится вся тяжесть нерешенных проблем. С четверга по субботу живите одной жизнью с коллективом, забудьте о собственных амбициях. Воскресенье проведите дома, в спокойной обстановке.

ЛЕВ

Может быть, с самого начала недели у вас и не все будет складываться на рабочем месте, зато в домашних делах вы точно преуспеете. Вторник и среда принесут вам много приятных минут, если, конечно, вы проведете эти дни активно и творчески. Вторая половина недели пройдет менее креативно. Воскресенье посвятите второй половине.

ДЕВА

Дева – знак, обычно очень интересующийся всевозможными новостями и поступающей информацией. В первый день наступившей недели у вас ее будет хоть отбавляй. Вторник и среду можно посвятить делам семьи и дома. Вторая половина недели, начиная с четверга, будет для вас просто подарком. В воскресенье не стоит рассчитывать на праздник.

ВЕСЫ

Возможно, уже в понедельник за былые заслуги вам выплатят премию или как-то иначе поощрят. В любом случае, у вас благоприятное время для решения материальных проблем. Во вторник и среду не сидите на одном месте – возможно, вас пошлют в местную командировку. Со второй половины недели вас оставят в покое.

СКОРПИОН

Неделя начинается для вас активно – вы можете взять бразды правления в свои руки и показать всем, кто настоящий лидер и на работе, и дома. С четверга активность физическая сменится активностью ментальной – хорошее время для встреч и контактов. Но в воскресенье лучше ни с кем не общаться и провести день дома или на даче.

СТРЕЛЕЦ

В понедельник типичные представители вашего знака могут никуда не спешить, а если долг призывает вас быть на работе, хотя бы не выкладывайтесь на все сто. Ваше время начинается только со вторника – вот тогда вы и сможете показать все, на что способны. Выходные дни можно провести активно со своими родственниками и друзьями.

КОЗЕРОГ

Наступившая неделя делится у вас ровно на две половины. Первая – с понедельника по среду – не принесет вам каких-то ощутимых побед. Скорее всего, вы будете чувствовать себя не совсем в своей тарелке. Зато вторая половина недели – с четверга и до конца – пройдет в вашу пользу. У вас ожидается прилив сил и энергии, который не оставит вас и в выходные.

ВОДОЛЕЙ

В начале этой рабочей недели вы вправе бороться за лавры победителя на своем рабочем месте. Со вторника энергии может поубавиться, но на помощь придут ваши коллеги. С четверга лучше побыть во втором эшелоне, не претендовать на пальму первенства. В субботу просто отдыхайте, а свою активность можно проявить в воскресенье.

РЫБЫ

Вся наступившая рабочая неделя пройдет удачно для типичных представителей этого знака. Для человека, стремящегося к своей цели или делающего шаги в карьере и бизнесе, это время будет очень успешным. Если вы устанете, для отдыха в тишине и уюте прекрасно подойдет воскресенье. 

28 мая 2018, 08:55

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