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Гороскоп

Астрологический прогноз с 21 по 27 мая 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя начнется на растущей Луне, и это очень хорошо. По крайней мере, у нас есть смысл надеяться на светлое будущее. Можно не только планировать, но и реализовывать свои смелые проекты. Исключение с полудня 23 мая по полдень 24 – это будут девятые лунные сутки, когда не следует доверять даже собственным мыслям.
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Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Неделя начнется для вас вполне оптимистично, даже празднично. Уже во вторник настроение может быть подпорчено скучной унылой работой. Вторую половину рабочей недели стоит посвятить коллективным мероприятиям, командным делам. На выходных днях не стоит лезть на рожон и строить из себя героя – повышается риск получить травму.

ТЕЛЕЦ

Возможно, в начале наступившей недели от производственных свершений вас отвлекут насущные домашние дела. С успехом справившись с ними, уже во вторник вы можете предаться творческим поискам. Вторая половина недели не столь оптимистична – возможно, о себе напомнят старые раны. Выходные посвятите своей второй половинке.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя обещает начаться с активных действий, правда, эта активность будет, скорее, ментальная, чем физическая. Впрочем, уже во вторник она пойдет на спад – возможно, вас просто отвлекут проблемы дома и семьи. Зато в четверг и пятницу вы сможете плодотворно работать и так же неплохо отдыхать. Но на выходных расслабляться не стоит. 

РАК

В конце прошлой недели у вас была возможность сделать хороший задел на будущее. Уже в этот понедельник вас могут наградить каким-то бонусом за прошлые подвиги. Во вторник и среду ожидается много звонков и сообщений по делам личным и рабочим. Конец недели будет более спокойным, а выходные принесут много приятных минут.

ЛЕВ

Всю неделю вы будете в авангарде любых событий, как на работе, так и дома. Наконец-то вы сможете проявить всю свою творческую львиную натуру. В первую половину недели не гнушайтесь никаким физическим трудом, во вторую – трудом интеллектуальным. Выходные, как и положено, можно будет провести дома или на собственной даче.

ДЕВА

Первый день лучше провести в спокойной обстановке – если получится, можно даже взять отгул или больничный. Ваше время начинается со вторника – вот тогда и покажите все, на что вы способны. Все последующие дни обещают быть для вас удачными. На выходных не стоит сидеть дома – хорошее время для встреч с друзьями.

ВЕСЫ

Вся наступившая неделя делится у вас строго на две половины, причем, вам лучше запланировать ответственные мероприятия на ее вторую половину, на четверг или пятницу. В начале недели вас вряд ли ждет успех, может быть даже плохое самочувствие. На выходных не сидите без дела – хорошее время для занятий физической культурой. 

СКОРПИОН

Пусть в небесах все еще и не слишком благоприятно – именно сегодня вы можете добиться значительных успехов на рабочем месте. Вторник и среда выглядят не столь оптимистично, а к концу недели силы могут окончательно оставить вас. Все меняется в выходные – вы почувствуете второе дыхание и новый прилив энергии.

СТРЕЛЕЦ

Наступившая неделя должна сложиться для типичных Стрельцов просто великолепно. Во время ее первой половины вы побьете все мыслимые и немыслимые рекорды в профессиональном плане. Если с четверга вы и почувствуете какую-то слабость, друзья обязательно придут вам на помощь. Отдохнуть от всего можно будет на выходных. 

КОЗЕРОГ

В понедельник будет неразумно лезть на рожон и строить из себя героя – повышен риск получить травму. Со вторника положение исправляется – можно обогатиться новыми впечатлениями и новыми знаниями. Вторая половина рабочей недели благоприятна для производственных успехов. Выходные лучше всего провести со своими друзьями.

ВОДОЛЕЙ

Главное, в начале недели не испортить отношений с товарищами по коллективу и со своей второй половиной. Во вторник и среду будет неразумно подвергать себя риску, будьте осторожны и аккуратны. В четверг и пятницу можно вздохнуть полной грудью – вторая половина недели получится у вас, безусловно, лучше первой.

РЫБЫ

Основная задача на понедельник – не слишком вылезать вперед, а просто тихо и спокойно делать свое дело. Во вторник и среду лучше заниматься коллективной работой – почувствуйте себя членом команды. Во вторую половину недели строго соблюдайте правила личной безопасности. Если вас тянет на приключения, для них подойдут выходные. 

21 мая 2018, 10:30

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