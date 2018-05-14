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Гороскоп

Астрологический прогноз с 14 по 20 мая 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя начинается в 29 лунные сутки, которые считаются одними из самых коварных в лунном месяце – не назначайте на это время важных дел. Уже во вторник новолуние – забрезжит свет в конце тоннеля, можно загадывать желание на месяц. Но все же для серьезных новых дел эта неделя не очень подходит – лучше строить планы на будущее.
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Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Неделя должна начаться для вас с материального успеха. Впрочем, понедельник в этом плане не вполне показателен – смотрите на вторник. В среду и четверг вас могут забросать разнообразной информацией, нужной и не очень. Пятницу и субботу лучше посвятить домашним делам. Воскресенье прекрасно подходит для праздника.

ТЕЛЕЦ

Пускай вас не смущают чересчур запутанные космические ритмы – с самого начала недели вы можете выйти в лидеры и возглавить любой процесс, хоть дома, хоть на работе. Награда последует незамедлительно – среда и четверг благоприятны для материальных дел. Пятницу и субботу посвятите встречам с друзьями. Воскресенье – для дома и семьи.

БЛИЗНЕЦЫ

Пусть наступившая неделя начинается для вас ни шатко, ни валко – в первые два дня вы вряд ли сможете занять лидирующие позиции, поэтому в это время лучше быть на подхвате. Ваше время начинается со среды, вот тогда и можно будет показать все, на что вы способны. Пятница и выходные дни принесут материальное удовлетворение. 

РАК

Нельзя сказать, что наступившая неделя сложится целиком в вашу пользу. В начале недели вы еще сможете побороться за результат, но только в команде единомышленников. В середине недели лучше отойти в тень и дать дорогу более успешным товарищам. Только в конце недели все складывается для вас наилучшим образом.

ЛЕВ

Первые два дня наступившей недели обещают принести успех в профессиональных делах. Впрочем, если в понедельник что-то не заладится, в будущем вы достигнете потрясающих результатов. Середину недели можно посвятить коллективным мероприятиям. С пятницы вы почувствуете, что силы на исходе – поэтому, на выходных просто отдыхайте.

ДЕВА

На этой неделе типичные Девы выглядят одними из фаворитов среди всех знаков Зодиака. Если первые два дня благоприятны для получения знаний и важной информации, то середина недели будет успешной на профессиональном поприще. Не подкачает даже конец недели. Воскресенье вам дается для расслабления и отдыха.

ВЕСЫ

В начале недели типичным Весам следует проявлять повышенную осторожность – в понедельник и вторник высок риск получить бытовую или производственную травму. Все меняется со среды – в это время можно даже пуститься в мелкие авантюры. В конце недели будет успех в бизнесе и карьере. Воскресенье отлично подходит для встречи с друзьями.

СКОРПИОН

В первые два дня наступившей недели Скорпионам не следует вылезать вперед, в это время надо почувствовать себя членом команды, даже если она состоит всего из двух человек. В среду и четверг постарайтесь быть осмотрительнее, забудьте о своей безрассудной храбрости. Вы можете вспомнить о ней ближе к выходным.

СТРЕЛЕЦ

Обычно Стрельцы не терпят над собой никакого диктата, они сами себе начальники, но в начале наступившей недели лучше быть в подчиненном положении и смирить свою гордыню. Вся середина недели хорошо подходит для коллективных дел. В пятницу и субботу в своих делах избегайте любого риска. Он может быть оправдан только в воскресенье.

КОЗЕРОГ

Если понедельник будет отмечен крупными творческими достижениями, не радуйтесь раньше времени – видимо, музы пришли ненадолго. Для творчества лучше подходит вторник. В среду и четверг лучше заниматься какими-то спокойными и простыми делами. Пятницу и субботу проведите со своей второй половинкой. В воскресенье лучше остаться дома.

ВОДОЛЕЙ

Может быть, вы ищите подвигов и славы, но начало недели явно к этому не располагает, лучше посвятить понедельник и вторник домашним делам. Зато вся середина семидневки будет наполнена творческими замыслами и успехами. Ближе к выходным дням придется заниматься обычной рутиной. В воскресенье не стоит оставаться в одиночестве. 

РЫБЫ

В начале недели ожидается много поездок по делам рабочим и личным, много звонков и сообщений, которые, впрочем, не всегда будут актуальны. Среда и четверг будут не в пример спокойнее – можно будет даже отсидеться дома. Зато пятница и суббота порадуют вас своей яркостью и наполненностью. Воскресенье стоит посвятить здоровью. 

14 мая 2018, 08:00

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