Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля 2018 года

Вся наступившая неделя пройдет при стареющей луне. А это значит, что реализовывать свои планы будет уже гораздо сложнее, чем раньше. Особенно неудачными днями на этой неделе следует считать понедельник и воскресенье. Зато заканчивать дела, начатые ранее, сейчас самое милое дело – не будет никаких хвостов.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Наступившая неделя, похоже, будет для вас не очень благоприятной. В первые ее дни еще можно добиться определенных успехов, но только в команде и с помощью своих товарищей. Вся вторая половина сложится не лучшим образом – в это время благоразумнее будет отдыхать, а не работать. В выходные откроется второе дыхание.

ТЕЛЕЦ

Неплохая неделя для типичных Тельцов. Уже в понедельник вы можете взять пальму первенства и удерживать ее почти до выходных. Главное сейчас – победа в производственном соревновании. Ближе к выходным энергии поубавится – это легко объяснимо и поправимо. В субботу и воскресенье ничего не делайте, просто отдыхайте.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам всегда и до всего есть дело, их любознательность иногда просто зашкаливает. Вот и в первые дни этой недели у вас будет возможность пополнить свой и без того богатый багаж знаний. Со среды по пятницу у вас будет хорошая возможность практических результатов. Выходные благоприятны для встреч с друзьями.

РАК

Раки не славятся безрассудной смелостью, хотя иногда им хочется доказать обратное. В начале наступившей недели делать это крайне неразумно – повышается опасность получить бытовую или производственную травму. Если вам так хочется авантюр, для этого подойдет вторая половина недели. Оба выходных дня благоприятны для достижения целей.

ЛЕВ

Лев, конечно, царь зверей, и привык находиться в центре своего прайда, но в первые дни наступившей недели вам требуется поработать в команде, забыв на время о своем "я". В период со среды по пятницу надо проявлять повышенную осторожность, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Выходные – хорошее время для повышения культурного уровня.

ДЕВА

Самым трудолюбивым среди знаков зодиака по праву считается знак Девы. В начале этой недели у вас будет возможность убедить в этом окружающих, а заодно в который раз убедиться в этом самим. Вся середина недели пройдет в коллективных делах и заботах. В выходные откажитесь от любых экстремальных видов отдыха.

ВЕСЫ

С первого же дня наступившей рабочей недели у типичных Весов все будет получаться, за что бы они ни взялись. Причем, если у вас дни отгула или отпуска, они пройдут так же эффективно, как и дни рабочие. Вторая половина недели будет менее благоприятной – придется заниматься скучной рутиной. Оба выходных дня посвятите своей половине.

СКОРПИОН

Весьма возможно, что от исполнения профессионального долга вас отвлекут в начале недели неотложные домашние дела – что ж, иногда надо заниматься и ими. Вторая половина недели, начиная со среды, будет наполнена творчеством, даже если ваша деятельность никак с этим не связана. Выходные дни – для поправления своего здоровья.

СТРЕЛЕЦ

Наступившая неделя, по крайней мере ее начало, пройдет для типичных Стрельцов активно, правда, активность эта будет скорее ментальной, чем физической. Ожидается много встреч, звонков и разговоров. В среду можно от всего этого отдохнуть, переключившись на исполнение домашних обязанностей. В выходные можно устроить праздник.

КОЗЕРОГ

Для вашего знака, в отличие от знака предыдущего, неделя начинается с физической активности. Пугаться не нужно – эта активность пойдет только на пользу, укрепит вашу душу и тело. Со среды проснется телефон и будет звонить, не умолкая, вплоть до пятницы. Оба выходных дня лучше всего провести дома с семьей.

ВОДОЛЕЙ

Вся наступившая неделя пройдет для вас на пять с плюсом. Сейчас вы прирожденный лидер, поэтому не стоит прятаться за чужими спинами – озарите своим светом своих товарищей, и люди за вами потянутся. Активность начала недели уже к ее концу принесет материальные плоды. Выходные лучше всего провести на природе в приятной компании.

РЫБЫ

Неделя делится для вас на две половины. В понедельник и вторник все может валиться из рук, поэтому не стоит зря тратить силы, лучше побыть в сторонке, предоставив геройствовать своим товарищам. Зато со среды по пятницу вы гордо можете поднять над головой знамя победителя – наступает ваше время. Выходные проведите активно.