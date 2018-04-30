Астрологический прогноз с 30 апреля по 6 мая 2018 года

На этой неделе работать придется мало, а отдыхать много. Наверняка большинство наших сограждан предпочтут провести выходные на природе, если, конечно, позволит погода. Для остальных сообщаем – началась третья фаза Луны, то есть она начинает терять свет. В понедельник следите за эмоциями – начало недели будет нервным.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Взрывоопасным Овнам на начало этой недели следует посоветовать – не слишком гнуть свою линию, так как это может неправильно отразиться на вас. Уже со среды все меняется в вашу пользу. Вы можете стать чемпионом во всех делах, особенно в профессиональных свершениях. Выходные посвятите своим целям.

ТЕЛЕЦ

Начало недели следует посвятить коллективным делам – только в компании единомышленников вы сможете чего-то добиться. В середине недели возрастает риск получить травму – следует быть осторожнее как дома, так и на работе. Концовка недели сложится для вас более удачно – планируйте дела на это время.

БЛИЗНЕЦЫ

Нельзя сказать, что наступившая неделя порадует вас ощутимыми результатами – с самого ее начала вас могут завалить неинтересными, но необходимыми повседневными делами. Середина недели будет более оживленной – вам вряд ли дадут прозябать в одиночестве. Ближе к выходным стоит отказаться от любого экстрима.

РАК

Начало недели будет для вас действительно праздничным. Можно, как говорили древние, пить, гулять и веселиться, а можно провести эти дни более плодотворно. Хорошее время для любви и творчества. Вдохновение иссякнет к середине недели, на смену ему придет обычная рутина. Конец недели посвятите своей второй половинке.

ЛЕВ

В начале недели было бы наивно рассчитывать на высокие результаты на рабочем месте, поэтому хорошо, что у нас выходные – у вас будет все получаться в решении домашних проблем. В середине недели вас неожиданно посетит муза, и вы будете способны на настоящее творчество. К сожалению, его не хватит на всю неделю. На выходных можно заняться своим здоровьем.

ДЕВА

Неделя начнется для вас активно. Запомните, не всей информации, которую вы услышите в понедельник, можно будет доверять. Середину недели посвятите дому, семье, родителям. Справившись с домашними проблемами, в выходные можно устроить себе и близким праздник.

ВЕСЫ

К финансовым предложениям, сделанным в начале наступившей недели, относитесь с подозрением. Впрочем, начало недели может быть и материально выгодным. В середине недели вас могут отправить в местную командировку. Готовьтесь к встречам и общению. Конец недели просто великолепен для поездки с семьей на дачу.

СКОРПИОН

Вся неделя пройдет для вас активно, на подъеме. С первого же дня вы сможете взять на себя бразды правления во всех областях и выйти на лидирующие позиции. Этот заряд бодрости и оптимизма не оставит вас и в середине недели. В ее конце не стоит прятаться в четырех стенах – выходные благоприятны для поездки на природу в приятной компании.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит рваться из всех сухожилий в самом начале наступившей недели, можно даже расслабиться и ничего не делать, в домашней тишине и уюте. Ваше время начинается со среды – с этого дня у вас будет получаться решение почти всех проблем. Выходные также можно провести активно. Благоприятным будет занятие физической культурой и спортом.

КОЗЕРОГ

Нельзя сказать, что эта неделя сложится для вас исключительно положительно. В ее начале еще можно рассчитывать на результаты, но в коллективных действиях. В середине недели будет казаться, что силы оставляют вас – можно взять таймаут и отдохнуть на скамейке запасных. Прилив энергии обещает быть только в пятницу и в выходные.

ВОДОЛЕЙ

С самого же начала наступившей недели типичные Водолеи смогут вырваться вперед в профессиональных свершениях, если, конечно у вас будут рабочие дни, а не выходные. В середине недели на помощь к вам придут ваши друзья. Энергия оставит вас ближе к выходным – не планируйте на это время ответственных мероприятий, просто отдыхайте.

РЫБЫ

На этой неделе именно представители знака Рыб будут в числе фаворитов, любимцев фортуны. В первые ее дни удача придет в делах получения знаний, информации. Вся середина недели хороша для карьерного роста, для успеха на производстве. На выходных днях будет хорошее время для того, чтобы созвониться и встретиться с друзьями.