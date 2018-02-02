Совет на выходные, 3-4 февраля 2018 года

В эти выходные стоит быть осторожным и осмотрительным с тем, что вы планируете употребить внутрь. Крайне нежелательно налегать на алкоголь, впрочем, обжорство тоже не поощряется. Подобные вещи в ближайшие выходные могут привести к очень серьезным отравлениям.

Следует прислушиваться к своей интуиции, если едите в кафе, ресторане или в гостях. Не стоит что-то доедать через "не хочу", даже если боитесь расстроить хозяев. Лучше аккуратно отказаться от того, что вам по какой-то причине есть не хочется. "Внимательно смотрите на срок годности лекарств. Если планируете их принимать, убедитесь, что вы четко понимаете правильную дозировку", – предостерегает синхролог-консультант Наталья Ковалева.

По словам эксперта, в эти выходные есть вероятность повышенной травматичности. Поэтому будьте аккуратны за рулем и при переходе проезжей части. Действуйте осмотрительно во время катания на горных лыжах, даже если высота кажется небольшой.

Кроме того, постарайтесь избегать крупных ссор с близкими. "В эти дни они могут оказать особо негативное воздействие. Вполне вероятно, что бытовая ссора вытащит на поверхность гораздо более глубокие пласты проблем. Но эти выходные однозначно не подходят для такого рода бесед", – говорит Ковалева.