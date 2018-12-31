Астрологический прогноз с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года

ОВЕН

Неделя начинается для вас не самым лучшим образом. Первые два дня есть смысл побыть на вторых ролях и не строить из себя супергероя – ничего страшного, если свою прыть продемонстрируют другие. Ваше время начинается со среды – тогда можно выходить в лидеры и демонстрировать свои способности.

ТЕЛЕЦ

Начните наступившую неделю с коллективных дел – вместе с друзьями вы сможете многое, в том числе встретить Новый год. С середины недели повышается опасность получить бытовую или производственную травму – есть смысл сбавить обороты и не лезть на препятствия. Если вы хотите приключений, для них прекрасно подойдут выходные.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы очень легки на подъем, им трудно усидеть на одном месте. Но в первые дни наступившего года вам, скорее всего, придется заниматься простыми рутинными делами, которые вряд ли принесут много радости. Со среды по пятницу время совместных встреч с товарищами. На выходных стоит отказаться от экстремальных видов отдыха.

РАК

Начало недели начинается для вас оптимистично – Новый год, конечно, для всех Новый год, но для вас, похоже, особенно. Тем более, если у вас на эти дни намечено творческая встреча, она уж точно пройдет плодотворно. Со среды вдохновения поубавится – придется заниматься обычными делами. Выходные посвятите своей второйполовине.

ЛЕВ

Не следует на первые дни этой недели намечать важные шаги в карьере – с гораздо большей эффективностью у вас будут получаться дела по дому. Зато всю вторую половину недели вы можете демонстрировать все свои таланты и способности. На выходных есть смысл заняться мелким ремонтом или уборкой в доме.

ДЕВА

Дева не считается самым подвижным из представителей зодиакальных знаков, ей милее спокойное домашнее существование. Но в самом начале недели вам не дадут посидеть на одном месте – ожидается много перемещений, звонков и встреч. Передохнуть можно будет в середине недели – от вас все отстанут. Выходные должны пройти весело и ярко.

ВЕСЫ

Начало наступившей недели будет связано у вас с материальными проблемами – есть надежда, что они будут приятными. Готовьте мешок для подарков – Дед Мороз едет прямо к вам. Середина недели благоприятна для получения новой информации и контактов, правда, не все они будут полезными. Выходные для дома и семьи.

СКОРПИОН

Не стоит долго раскачиваться в самом начале недели – сейчас вы способны свернуть горы, стать настоящим лидером, как на праздниках, так и дома. Планку, которую вы для себя поднимете в понедельник, не стоит опускать вплоть до пятницы. На выходных можно отправиться за город в хорошей компании или просто пойти в гости.

СТРЕЛЕЦ

Не самое многообещающее начало недели для представителей вашего знака, поэтому можно посидеть на скамейке запасных, не слишком расходуя силы. Их заметно прибавится в среду – наступает ваше время занимать лидирующие позиции. Выходные также пройдут активно – например, можно позаниматься в тренажерном зале.

КОЗЕРОГ

Вся наступившая неделя не выглядит слишком оптимистичной для типичных Козерогов, если вы нацелены на победу. Тогда как в ее начале еще можно надеяться на хороший результат в командных делах, то со среды лучше просто отдыхать, избегая любых излишеств. Второе дыхание к вам придет на выходных.

ВОДОЛЕЙ

Начиная с самого первого дня вы будете лидером во всех делах, и, скорее всего, пальму первенства не отдадите никому. Если в середине недели вы и почувствуете усталость, друзья обязательно придут к вам на помощь. А отдохнуть от ратных или праздничных трудов можно будет на выходных – откажитесь на эти дни от любых контактов.

РЫБЫ

Самый лучший прогноз на этой неделе – для представителей вашего знака. В начале недели ожидаются успехи в интеллектуальной деятельности – вы узнаете много нового и интересного. В середине недели хорошая возможность взять первый приз в соревновании. Конец недели благоприятен для встреч с друзьями – не сидите в одиночестве.