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Гороскоп

Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Последняя рабочая неделя уходящего года начнется в последний день полнолуния – в понедельник следите за эмоциями и, тем более, не распускайте руки – полная Луна не дружит с холодной головой. Остальные дни недели благоприятны для начала дел, но только кратковременных. Плановые операции обещают быть удачными. В субботу начнется последняя лунная четверть. Впрочем, готовиться к Новому году она не помешает.
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Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. 

ОВЕН

Вполне вероятно, что в первый рабочий день недели у вас не все заладится – ничего страшного, вторник и среда пройдут при вашем полном превосходстве. У вас ожидается прилив сил и энергии. Правда на вторую половину недели их вряд ли хватит – стоит переключиться на обычную рутину. Выходные посвятите своей лучшей половине.

ТЕЛЕЦ

Тельцы ценят свое личное пространство и домашний уют, потому первая половина недели должна им понравиться – есть возможность заниматься исключительно домашними делами. Во второй ее половине, до выходных, будет место для творчества и любовных приключений. В субботу и воскресенье вам стоит заняться своим здоровьем.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы по праву считаются самыми охочими до любого рода информации – в первую половину рабочей недели ее будет, хоть отбавляй. Исключение – начало понедельника, когда лучше никому и ничему не верить. Вторая половина будет более спокойная, домашняя. Выходные сложатся у вас лучше всех – хорошее время для праздника.

РАК

Если в понедельник вас будут провоцировать проявить инициативу, проявляйте, но дозировано и после хорошего взвешивания. Трезвый расчет уже во вторник может привлечь заслуженную награду за труды. В четверг и пятницу ожидается много поездок по делам рабочим и личным. Отдохнуть от всего в семейном кругу можно будет на выходных.

ЛЕВ

Не торопитесь прямо с понедельника завоевать весь мир – скорее всего, у вас просто не хватит сил и энергии на это мероприятие. Зато со вторника вы почувствуете небывалый прилив активности – тогда и можно приступать к задуманному. Всю неделю вы будете чувствовать себя на коне. Субботу и воскресенье хорошо провести в хорошей компании.

ДЕВА

Не каждая неделя радует нас хорошими результатами – вот и сейчас не стоит прыгать выше головы, скорее всего, у вас это не получится. Так будет в первую половину недели, а во вторую, наоборот, у вас откроется второе дыхание, и вы сможете справиться с любой возложенной на вас задачей. Заряд бодрости и оптимизма не оставит вас и на выходных.

ВЕСЫ

В отличие от предыдущего знака, у вас первая половина недели сложится скорее благоприятно, если вы будете уделять больше времени коллективным делам. А вот вторая половина недели будет не столь многообещающа. Если вы заготовили что-то великое, запланируйте это на  выходные – они будут для вас очень благоприятными.

СКОРПИОН

Скорпионам на этой неделе должно исключительно повезти. В самом начале семидневки, как и всем остальным, вам лучше быть поскромнее, зато со вторника вы сможете развернуться во всю ширь. Если вы нацелены на успех в карьере и бизнесе, вся неделя будет для вас весьма благоприятна. На выходных можно просто расслабиться.

СТРЕЛЕЦ

Кому и следует соблюдать повышенную осторожность в самом начале наступившей недели, так это вам. Если, тем не менее, с вами ничего неприятного не случится в понедельник, все остальные дни обещают вам удачу – сначала в образовании, потом в профессиональных достижениях. Выходные посвятите своим лучшим друзьям.

КОЗЕРОГ

Первая половина недели не сулит ничего хорошего типичным Козерогам. Пугаться не надо – просто это время целесообразно прожить по возможности спокойнее, без резких движений. Если же вы соскучились по приключениям и авантюрам, для них хорошо подойдет вторая половина недели. Если у вас есть цель, для ее достижения есть выходные.

ВОДОЛЕЙ

Типичным Водолеям на этой неделе стоит пожелать прилежно трудиться и не пытаться дотянуться до звезд – по крайней мере, сейчас это вряд ли осуществимо. Вся неделя, вплоть до выходных, не располагает к активным начинаниям, поэтому дождитесь более благоприятного момента. Только на выходных фортуна поворачивается к вам лицом.

РЫБЫ

Рыбам, к большому сожалению, придется на эту неделю взять тайм-аут и не рассчитывать на большие дивиденды. И пусть утро понедельника вас не очень обнадеживает – уже вечером этого дня вам придется просто пахать на других. Всю неделю вам придется ставить общественные интересы выше собственных. На выходных лучше остаться дома. 

24 декабря 2018, 07:12

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