Астрологический прогноз с 17 по 23 декабря 2018 года

На этой неделе наступает середина лунного месяца. Полнолуние произойдет на выходных, а до этого идут самые лучшие, самые плодотворные дни месяца – вторая четверть Луны. Новые дела будут успешны. Вот только за быстрые проекты лучше не браться – для них подойдет следующая неделя.

Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.



ОВЕН

В первые же дни наступившей недели вы можете показать все, на что способны. Поэтому не стоит прятаться за чужими спинами, что представителям вашего знака, в общем-то, и не свойственно. Уже в середине недели можно рассчитывать на вознаграждение за труды. Концовка недели будет посвящена интеллектуальной деятельности. Воскресенье проведите дома.

ТЕЛЕЦ

Нельзя сказать, что наступившая неделя заладится у вас с первого же дня. Поэтому в понедельник-вторник лучше побыть на скамейке запасных и не строить из себя супергероя. Все меняется со среды – приходит второе дыхание, и вы сможете справиться с любой возложенной задачей. Воскресенье можно провести в дружеской компании.

БЛИЗНЕЦЫ

Начавшаяся неделя, видимо, будет очень неровной для типичных представителей вашего знака. Если в понедельник и вторник вместе со своими друзьями вы еще способны к полезным действиям, то вся середина недели пройдет не в вашу пользу. С пятницы сможете воспрять духом и все начнет получаться. Выходные пройдут на ура.

РАК

С самых же первых дней недели вы становитесь безусловным фаворитом на своем рабочем месте, поэтому не стоит долго раскачиваться, а тем более, брать отгулы на понедельник или вторник. Если в среду и четверг энергии и поубавится, ваши товарищи вам, безусловно, помогут. Под конец недели может быть упадок сил. В воскресенье вы снова на коне.

ЛЕВ

Лев – один из тех знаков, которому будет везти практически всю эту неделю. В первые ее дни вас ждет успех в обучении, а если вы уже вышли из этого возраста, никогда не поздно расширить кругозор. Середина недели – для практических результатов, а ее конец – для встреч с друзьями. В воскресенье просто хорошо отдохните вдали от шума и суеты.

ДЕВА

Если вы не хотите с первых же дней наступившей недели попасть в неприятную ситуацию, просто соблюдайте правила личной безопасности и осторожность при переходе улицы. Начиная со среды, можно быть более смелым – авантюры приветствуются. В пятницу ожидается прорыв в карьере. Воскресенье для дружеских встреч.

ВЕСЫ

Весы считаются одним из коллективных знаков, и первые дни этой недели располагают именно к коллективной работе – собственные проекты оставьте на потом. Со вторника по четверг возрастает риск получить бытовую или производственную травму – будьте осторожнее. В пятницу можно расправить плечи. Хорошее время для путешествий.

СКОРПИОН

Неделя может начаться у вас с напряженного труда, который, однако, вряд ли принесет моральное или физическое удовлетворение. Вся середина недели будет посвящена коллективным проблемам – чем бы вы ни занимались, главное, чувствовать себя в команде. Если ближе к выходным вас позовут участвовать в каком-нибудь экстриме, лучше откажитесь.

СТРЕЛЕЦ

Неделя должна начаться для вас весело и радостно, с новых творческих успехов. Причем, это время благоприятно как для работы, так и для отдыха, например, для похода в театр. В середине недели вдохновения поубавится – вам придется заниматься скучной рутинной работой. Конец недели посвятите своей половине, а воскресенье лучше всего провести дома.

КОЗЕРОГ

Представители вашего знака – самые целеустремленные люди, но даже вам иногда требуется передышка и отдых. В понедельник и вторник не стоит стремиться к карьере, лучше заниматься простыми домашними делами. Среда и четверг будут не в пример лучше – вперед, к новым свершениям. Но с пятницы вы можете почувствовать себя хуже – не оставляйте на это время важных дел.

ВОДОЛЕЙ

С первого же дня наступившей рабочей недели вас может захлестнуть водоворот звонков и сообщений, правда, не всегда нужных и полезных. Не исключено, что начальство отправит вас в местную командировку. В середине недели ожидается затишье – вам, наконец-то, можно будет заняться своими делами. С пятницы можно устроить себе праздник.

РЫБЫ

Не стоит гнушаться никакого физического труда в первые дни наступившей рабочей недели – он пойдет только на пользу и, скорее всего, будет щедро вознагражден. В середине недели физический труд уступит место интеллектуальному. Пятницу и субботу можно провести дома, а в воскресенье повеселитесь сами и повеселите своих близких.