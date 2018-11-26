Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря 2018 года

Неделя начинается на стареющей луне. Это не лучшее время для далеко идущих проектов. Однако в делах краткосрочных – самое удачное. Смена фазы с третьей на четвертую произойдет уже в пятницу, на 23-и лунные сутки, одни из самых неприятных в месяце. На четвертую лунную фазу лучше не планировать никаких дел.

Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Несмотря на относительно удачные для всех космические ритмы, в понедельник вам лучше заниматься домашними делами и не делать далеко идущих планов. Зато вторник и среда будут наполнены любовью и творчеством, если, конечно, вам это нужно. В конце недели придется заниматься скучной рутиной. Выходные проведите со своей второй половинкой.

ТЕЛЕЦ

Самое начало недели обещает быть активным, правда эта активность будет связана скорее не с физической работой, а с движением, в том числе на транспорте. Вторник и среда обещают стать более спокойными, обращенными, в большей степени, на дом и семью. Ближе к выходным к вам обязательно придет праздничное настроение.

БЛИЗНЕЦЫ

Удачное начало недели. В первый же день вы можете сорвать джекпот в виде премиальных на работе или возврата старого долга. Середина недели принесет много новостей, не всегда приятных и полезных. В четверг и пятницу ваша активность войдет в спокойное русло. Выходные должны выдаться на славу – время романтики и веселья.

РАК

Вся неделя пройдет при вашем безусловном превосходстве и доминировании. С первого же ее дня вы сможете занять лидирующие позиции – как на работе, так и дома. Уже к среде это может вылиться в материальное поощрение. Вторая половина недели будет насыщена звонками и сообщениями. А выходные проведите дома, с семьей.

ЛЕВ

Первый день недели может оказаться обманчивым – все будет валиться из рук, может быть, вы будете чувствовать себя не лучшим образом. Ситуация изменится во вторник – неизвестно откуда появятся силы, и вы сможете справиться с любой проблемой. Положительные эмоции не оставят вплоть до выходных, которые не стоит проводить в одиночестве.

ДЕВА

Эта неделя будет делиться ровно на две половины – первая пройдет ни шатко, ни валко, зато на второй, начиная с четверга, вы сможете развернуться во всю ширь и показать свою незаменимость. Как распределить свое время, кажется, ясно. В выходные не стоит праздно сидеть без дела – и отдых тоже может быть активным.

ВЕСЫ

С первого же рабочего дня вы выходите в лидеры на своем рабочем месте, а сможете ли удержать пальму первенства, зависит только от вас и от вашей группы поддержки в лице товарищей. Вторая половина недели будет не такой эффективной, следовательно, делайте выводы. Выходные останутся целиком за вами, не время для отдыха.

СКОРПИОН

На этой неделе типичные представители знака Скорпион в числе самых явных фаворитов, если, конечно вы не ленивы и стремитесь добиться хоть чего-нибудь. В понедельник успех будет в информации и обучении, а со вторника последует удача и в практической деятельности. Если к концу недели вы устанете, друзья обязательно придут на помощь.

СТРЕЛЕЦ

Постарайтесь не делать резких движений в самом начале наступившей недели – несколько повышен риск получить бытовую или производственную травму. Уже со вторника можно оставить сомнения и осторожность в стороне – перед вами открыты все пути и дороги. Выходные дни посвятите своим друзьям – оставаться в одиночестве не годится.

КОЗЕРОГ

Вся первая половина наступившей недели не обещает большого взлета – можно провести ее скромно, не занимаясь никакими рискованными мероприятиями. С четверга удача поворачивается к вам лицом – можно допустить в своей деятельности немного авантюризма. Если в выходные предложат поработать, соглашайтесь.

ВОДОЛЕЙ

Увы, эта неделя не обещает бесконечной удачи и великих побед. Ее первую половину придется поработать на других, не дожидаясь почестей и наград. На второй ее половине появляется опасность травматизма – будьте внимательны и осторожны. Только выходные останутся целиком и полностью за вами – хороший момент для духовного и физического роста.

РЫБЫ

Пусть первый день этой недели вас не обманывает – создастся впечатление, что вы сможете справиться с любой проблемой, и еще останется энергии на романтические приключения. Уже со вторника все меняется – вас могут окунуть с головой в унылую рутинную работу. В выходные лучше отказаться от любой активности и экстрима.