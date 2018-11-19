Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября 2018 года

На этой неделе произойдет полнолуние, означающее середину лунного месяца. Начнется оно в четверг и продлится, по астрологическим представлениям, до субботы включительно. Начало недели еще благоприятно для любых новых дел, особенно рассчитанных на долгий срок.

Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Неделя начинается для вас благоприятно – можете проявить свои природные лидерские качества и возглавить любой процесс, как на работе, так и дома. Уже в середине недели за проявленный энтузиазм вас могут отметить материально. Начало выходных хорошо провести в дружной компании, но в воскресенье лучше остаться дома.

ТЕЛЕЦ

Вряд ли с самого понедельника дела заладятся – все будет валиться из рук. Поэтому не берите в начале недели повышенные обязательства, будьте скромнее. Все меняется в среду – вот тогда и проявляйте кипучую энергию. В конце недели можно прогуляться по магазинам, купить давно понравившуюся вещь.

БЛИЗНЕЦЫ

Не самая блестящая неделя у типичных Близнецов – если в понедельник и вторник вы еще сможете показать неплохие результаты, правда, не без помощи своих товарищей, то середина недели вряд ли будет отмечена крупными победами. Зато в пятницу и выходные вы сможете заявить о себе во всеуслышание – откроется второе дыхание.

РАК

На этой неделе не стоит стоять в стороне от профессиональных вопросов, а тем более брать отгул – сейчас вы безусловный лидер в карьерной гонке. Особенно это касается первых двух дней недели. В среду и четверг энергии поубавится, но с помощью друзей вы сумеете справиться с проблемами. В выходные лучше просто расслабиться дома.

ЛЕВ

На этой неделе для представителей вашего знака один из лучших прогнозов, если, конечно, вы не стоите в стороне от насущных проблем. Понедельник и вторник будут хороши для обучения, получения важной информации. В среду и четверг можно сделать рывок по карьерной лестнице. Пятница и суббота хороши для дружеского общения, а воскресенье – для релаксации.

ДЕВА

Типичные Девы без необходимости никогда не дергают тигра за усы, поэтому напоминать об осторожности им не надо. Тем не менее понедельник и вторник таят в себе некоторую угрозу – все-таки будьте аккуратнее. Все меняется со среды – тогда и можно допустить авантюру. Если в выходные вас призовут на работу, не отнекивайтесь – польза будет.

ВЕСЫ

Весы, как известно, парный знак, и работать в коллективе им комфортно. Поэтому начало этой недели доставит вам удовольствие – надо будет действовать в команде. Середина недели может оказаться менее приятной – существует определенный риск получить травму. Зато все выходные дни пройдут насыщено и привлекательно.

СКОРПИОН

Скорпионы не любят праздности, и в начале этой недели вам придется засучить рукава и изрядно потрудиться на благо родного коллектива или близких людей. Среда и четверг будут более плодотворны, но все равно следует держаться своих товарищей. В выходные откажитесь от любых предложений заняться экстремальными видами отдыха.

СТРЕЛЕЦ

Выходные закончились, но для вас, похоже, они продолжаются. Во всяком случае, в понедельник вы и на работу пойдете как на праздник, а отдыхать сможете в приятной компании любимого человека. В середине недели веселья поубавится – придется переключиться на рутину. Выходные дни посвятите своей половине.

КОЗЕРОГ

Не всегда все складывается так, как бы нам хотелось. Козероги – люди целеустремленные, но в начале недели вашей главной целью будет решение домашних и семейных проблем. Середина недели выглядит более оптимистично – и будние дни можно провести ярко. В выходные вам будет не до веселья – займитесь своим здоровьем.

ВОДОЛЕЙ

Вполне возможно, что в самом начале рабочей недели начальство отправит вас в местную командировку. Во всяком случае, посидеть на одном месте у вас вряд ли получится. Если же вы хотите отдохнуть от всех, для этого подойдет середина недели. С пятницы можно начинать праздновать – а что, решайте сами.

РЫБЫ

Вполне вероятно, что в конце прошлой недели вы усердно трудились – во всяком случае, в начале этой у вас есть реальные показатели решения материальных вопросов. Можно рассчитывать на бонус. Середина недели пройдет на бегу – ожидается много звонков и сообщений, но не все из этого будет действительно полезным. Выходные – для дома и семьи.