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Астрологический прогноз с 8 по 14 октября 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя начинается в 29-е лунные сутки. Из всего месяца это, пожалуй, самый неприятный день – в это время отдают кармические долги. Во вторник начинается новый лунный месяц, а с ним к нам приходят новые надежды на светлое будущее.
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Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.  

ОВЕН

Нельзя сказать, что наступившая неделя сложится для вас блестяще. В ее начале вам преимущественно надо будет заниматься коллективными делами, а Овны больше привыкли к самостоятельным действиям. Вторая половина недели таит некоторую опасность – будьте осторожнее. В выходные можно заняться повышением культурного уровня.

ТЕЛЕЦ

В первой половине недели вам придется заниматься рутинной работой. В четверг и пятницу переключитесь на дела ваших партнеров – они выходят по значимости на первое место. В выходные откажитесь от любого экстрима, как бы вас ни упрашивали товарищи.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина недели будет для типичных Близнецов более продуктивной, чем вторая. В ее начале вы почувствуете вдохновение и будете способны на настоящее творчество. Вечернее время будет связано с романтическими приключениями. Вторая половина недели пройдет более буднично. Выходные дни проведите с любимым человеком.

РАК

Вряд ли в первые дни наступившей недели у вас все пойдет как по маслу. В это время лучше решать домашние вопросы, а не замахиваться на великое. Вторая половина недели обещает быть более интересной, наполненной любовью и творчеством. В выходные лучше всего заниматься своим здоровьем.

ЛЕВ

Неделя начинается для вас активно, правда, это будет не физическая активность, а скорее ментальная. Ожидается много поездок и встреч по рабочим и личным делам. В четверг энергии поубавится, можно будет переключиться на домашние проблемы. Оба выходных дня будут наполнены радостью и романтикой, если, конечно, вы этого хотите.

ДЕВА

По всей видимости, вы славно потрудились в конце прошлой недели, потому что в начале этой – неплохие указания на материальный успех. Только ничего не приобретайте в понедельник. В четверг и пятницу вас могут забросать сообщениями и звонками. Выходные лучше всего провести дома.

ВЕСЫ

С самого начала этой недели типичные Весы выходят на лидирующие позиции. Она будет интересной во всем – и в плане продуктивности, и в плане материального вознаграждения. В четверг можно даже приобрести что-то новенькое. В выходные не сидите в одиночестве, будьте ближе к людям.

СКОРПИОН

Первую половину наступившей недели Скорпионам следует провести как можно проще, не напрягаясь. Если у вас – дни отдыха, это даже хорошо. С четверга к вам как будто придет второе дыхание, вы станете готовы к настоящим подвигам. Эта энергия созидания не оставит вас и в выходные.

СТРЕЛЕЦ

Эта рабочая неделя станет для Стрельцов не слишком удачной. Если в первой половине с помощью товарищей еще можно добиться определенных успехов, то ее окончание следует провести тихо и спокойно, а лучше посидеть на скамейке запасных. Тогда в выходные вы сможете расправить плечи и справиться с любыми проблемами.

КОЗЕРОГ

Неплохая неделя для типичных Козерогов. С первого же ее дня вы выходите вперед в производственном соревновании, оставляя всех конкурентов далеко позади. Даже если на всю неделю вас не хватит, друзья обязательно придут с поддержкой. В выходные лучше исключить общение и любые излишества.

ВОДОЛЕЙ

Всю неделю Водолеи будут среди любимчиков фортуны, особенно если ориентированы не на отдых, а на карьеру, бизнес, духовное развитие. Ее первая половина – хорошее время для самообразования и самосовершенствования. Вторая больше подходит для практической деятельности. Выходные – для встреч с друзьями. 

РЫБЫ

Среди осторожных знаков Рыбы находятся на одном из ведущих мест. В первую половину этой недели данное качество вам пригодится – есть риск получить травму. Все меняется в четверг – неплохое время для авантюр и приключений. Выходные дни – не для отдыха. Если предложат поработать, соглашайтесь. 

8 октября 2018, 09:21

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