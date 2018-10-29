Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября 2018 года

Неделя начинается на стареющей луне, и уже в среду пройдет смена фазы с третьей на четвертую. Третья фаза еще вполне благоприятна для начинаний, если они не рассчитаны на долгий срок. Как говорится, старый конь борозды не испортит, правда, и глубоко не вспашет. В четверг наступит время, которое лучше использовать для окончания дел, начатых ранее.

Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В начале наступившей недели у вас вряд ли получится сделать рывок в профессиональной деятельности – гораздо лучше в первые два дня будут получаться домашние дела. Среда и четверг – хорошее время для креативных решений и творческого горения. В пятницу на смену вдохновению придет рутина.

ТЕЛЕЦ

В первые два дня наступившей недели вы будете завалены звонками, сообщениями и новостями, правда, доверять им стоит с большой долей скептицизма. От вас отстанут в среду – можно будет заниматься исключительно домашними делами. Все выходные – для праздников. Веселитесь на здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя складывается для вас вполне благоприятно. В понедельник и вторник будет возможность не только хорошо поработать, но и получить вознаграждение. В среду и четверг дается возможность вдоволь пообщаться по делам служебным и личным. Выходные, как и положено, проведите дома, в кругу семьи.

РАК

Вся неделя складывается исключительно благоприятно. С первого рабочего дня вы сможете занять лидирующие позиции и возглавить любой процесс – хоть дома, хоть на работе. А за инициативу уже в середине недели можете рассчитывать на гонорар или премию. Выходные проведите в дружеской компании.

ЛЕВ

Не следует думать, что вы способны свернуть горы в самом начале наступившей недели – в первые два дня можно даже взять отгулы, чтобы не тратить силы зря. Все меняется в среду – появляется второе дыхание, вашей активности позавидуют окружающие. В выходные не нужно сидеть без дела – можно, например, заняться спортом.

ДЕВА

Если в понедельник или вторник у вас возникнет размолвка с кем-то из друзей, не советуем углублять раскол – скорее всего, это провокация. Во всяком случае, посвятите начало недели коллективным делам. В середине недели вы можете почувствовать усталость – берегите силы. Активность появится в пятницу.

ВЕСЫ

В целом неделя выглядит вполне благоприятной. В первые два дня будет шанс доказать всем, что вы незаменимый сотрудник, и утереть нос своим конкурентам. Если в среду сил убавится, друзья непременно придут на помощь. В выходные лучше ни с кем не общаться и просто отдыхать дома.

СКОРПИОН

Для кого эта неделя просто великолепна, так это для типичных Скорпионов. В первые же дни вас ждет успех во всех интеллектуальных проектах. В среду и четверг – удача в профессиональных свершениях. Если в планах что-то новое, лучше сделать это в середине недели. Выходные посвятите друзьям.

СТРЕЛЕЦ

В начале недели не рекомендуется проявлять активность в делах. Повышается опасность получить бытовую или производственную травму. В середине недели риск сходит на нет – даже если вы задумали что-то авантюрное, вы с этим справитесь. В выходные можно хорошо поработать с пользой для себя.

КОЗЕРОГ

Козероги, как правило, работают исключительно на себя, чувствуя ответственность за все, что делают. Но в начале этой недели стоит побыть винтиком в едином механизме с товарищами по работе. В середине недели повышается риск травматизма – не стоит пороть горячку. С пятницы вас начнет преследовать удача.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи славятся свободолюбием, но иногда даже им приходится быть в подчиненном положении. В начале этой недели как раз такое время. С середины недели можно заняться коллективными проектами – вместе с товарищами вы сможете свернуть горы. В выходные лучше исключить любой экстрим.

РЫБЫ

Начало недели будет для типичных Рыб исключительно удачным – любые творческие проекты увенчаются успехом. Впрочем, отдых будет также плодотворным. В середине недели вдохновения поубавится, придется заниматься рутинной работой. Выходные проведите со своей половиной.