Астрологический прогноз с 22 по 28 октября 2018 года

Неделя начинается под конец второй лунной четверти, и уже в среду будет полнолуние. Это время опасно вспышками эмоций, которые, как известно, плохие советчики для разумных действий. Во вторую половину недели можно браться за новые проекты, которые не обременены долгим решением.

Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Вся наступившая неделя пройдет при вашем доминирующем превосходстве, хотя утром в понедельник вы, скорее всего, этого еще не почувствуете. Не бойтесь проявлять инициативу, она обязательно увенчается успехом. Уже на второй половине недели она приведет к финансовым выгодам. Выходные дни посвятите своим друзьям.

ТЕЛЕЦ

Всю первую половину недели вы можете чувствовать себя не лучшим образом – экономьте силы, ваше время не за горами. Оно начинается в четверг, именно с этого дня все должно получаться как нельзя лучше и дома, и на работе. Можно проявить энергию абсолютно в любом деле. Выходные хорошо подходят для физических упражнений.

БЛИЗНЕЦЫ

Нельзя сказать, что эта неделя пройдет на ура, приготовьтесь к тому, что звезд вы, по всей видимости, хватать не будете. Впрочем, в первой ее половине еще можно достичь определенных успехов, но только в коллективных делах. В четверг и пятницу лучше отдыхать, а не работать. Зато в выходные точно придет второе дыхание, тогда и вершите свои дела.

РАК

На этой неделе вы сможете добиться очень многого, если не будете долго раскачиваться, а с самого ее начала бросите все силы на работу и карьерные достижения. Вряд ли найдется кто-то, способный потягаться с вами как с профессионалом. Вторая половина недели пройдет менее активно. Полностью расслабиться можно и даже нужно в выходные.

ЛЕВ

Кто будет реально любимчиком фортуны в течение всей этой недели, так это представители вашего знака. Первая половина семидневки прекрасно подходит для обучения, повышения своего интеллектуального и духовного уровня. Вторая – для стремительного рывка для достижения собственных задач. Выходные дни хороши для встреч с друзьями.

ДЕВА

Дева не относится к самым бесшабашным знакам, но известную долю осторожности надо повысить даже вам. Во всяком случае, в начале этой недели избегайте рискованных предприятий. Если уж захочется приключений, для этого гораздо лучше подойдет вторая ее половина. А выходные дни будут благоприятны для достижения поставленных целей.

ВЕСЫ

Весы принято считать одним из коллективных знаков, поэтому начало недели вам понравится – придется заниматься именно коллективными вопросами, работать в команде. С четверга стоит сбавить обороты, вести себя поосторожнее, не бросаться во все тяжкие. В выходные можно отправиться в путешествие, завести новых знакомых.

СКОРПИОН

Скорпионы обычно не избегают никакого труда, даже того, за который не берутся другие знаки. Вот и на этой неделе вам придется спрятать свою гордость в карман и впрячься в ярмо какой-то неблагодарной работы. Вторая половина недели обещает стать более продуктивной. В выходные откажитесь от предложений экстремально провести время.

СТРЕЛЕЦ

Вся первая половина недели будет усеяна для вас розами – хорошее время для любви и творчества, наслаждения и отдыха. Впрочем, работа тоже будет плодотворной. Во второй половине недели розы завянут, останутся одни шипы – придется заниматься скучной работой. Выходные посвятите своей второй половинке.

КОЗЕРОГ

Может быть, в первую половину недели великолепных результатов на рабочем месте вы и не добьетесь – не все же вам ходить в передовиках. Зато для решения домашних и семейных вопросов это время самое то. В четверг вас посетит ветреная муза – придет пора творческих свершений. Хорошее время для любви. Выходные посвятите здоровью.

ВОДОЛЕЙ

Начало этой недели пройдет суматошно – вряд ли вам дадут посидеть на одном месте, скорее всего, будет много общения и встреч по делам личным и общественным. Впрочем, реальной пользы от них будет мало. Вторая половина недели обещает быть более спокойной, она больше подходит для домашних дел. Выходные – для радости и веселья.

РЫБЫ

По-видимому, вы славно потрудились в конце минувшей недели. По крайней мере, у вас в самом начале нынешней показатели на успех в материальных делах. Хотя, может быть, вам просто вернут долг. Вторая половина недели пройдет в звонках, поездках и встречах – готовьтесь морально. Зато выходные можно провести с семьей.