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Астрологический прогноз с 22 по 28 октября 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя начинается под конец второй лунной четверти, и уже в среду будет полнолуние. Это время опасно вспышками эмоций, которые, как известно, плохие советчики для разумных действий. Во вторую половину недели можно браться за новые проекты, которые не обременены долгим решением. 
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Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Вся наступившая неделя пройдет при вашем доминирующем превосходстве, хотя утром в понедельник вы, скорее всего, этого еще не почувствуете. Не бойтесь проявлять инициативу, она обязательно увенчается успехом. Уже на второй половине недели она приведет к финансовым выгодам. Выходные дни посвятите своим друзьям.

ТЕЛЕЦ

Всю первую половину недели вы можете чувствовать себя не лучшим образом – экономьте силы, ваше время не за горами. Оно начинается в четверг, именно с этого дня все должно получаться как нельзя лучше и дома, и на работе. Можно проявить энергию абсолютно в любом деле. Выходные хорошо подходят для физических упражнений.

БЛИЗНЕЦЫ

Нельзя сказать, что эта неделя пройдет на ура, приготовьтесь к тому, что звезд вы, по всей видимости, хватать не будете. Впрочем, в первой ее половине еще можно достичь определенных успехов, но только в коллективных делах. В четверг и пятницу лучше отдыхать, а не работать. Зато в выходные точно придет второе дыхание, тогда и вершите свои дела.

РАК

На этой неделе вы сможете добиться очень многого, если не будете долго раскачиваться, а с самого ее начала бросите все силы на работу и карьерные достижения. Вряд ли найдется кто-то, способный потягаться с вами как с профессионалом. Вторая половина недели пройдет менее активно. Полностью расслабиться можно и даже нужно в выходные.

ЛЕВ

Кто будет реально любимчиком фортуны в течение всей этой недели, так это представители вашего знака. Первая половина семидневки прекрасно подходит для обучения, повышения своего интеллектуального и духовного уровня. Вторая – для стремительного рывка для достижения собственных задач. Выходные дни хороши для встреч с друзьями.

ДЕВА

Дева не относится к самым бесшабашным знакам, но известную долю осторожности надо повысить даже вам. Во всяком случае, в начале этой недели избегайте рискованных предприятий. Если уж захочется приключений, для этого гораздо лучше подойдет вторая ее половина. А выходные дни будут благоприятны для достижения поставленных целей.

ВЕСЫ

Весы принято считать одним из коллективных знаков, поэтому начало недели вам понравится – придется заниматься именно коллективными вопросами, работать в команде. С четверга стоит сбавить обороты, вести себя поосторожнее, не бросаться во все тяжкие. В выходные можно отправиться в путешествие, завести новых знакомых.

СКОРПИОН

Скорпионы обычно не избегают никакого труда, даже того, за который не берутся другие знаки. Вот и на этой неделе вам придется спрятать свою гордость в карман и впрячься в ярмо какой-то неблагодарной работы. Вторая половина недели обещает стать более продуктивной. В выходные откажитесь от предложений экстремально провести время.

СТРЕЛЕЦ

Вся первая половина недели будет усеяна для вас розами – хорошее время для любви и творчества, наслаждения и отдыха. Впрочем, работа тоже будет плодотворной. Во второй половине недели розы завянут, останутся одни шипы – придется заниматься скучной работой. Выходные посвятите своей второй половинке.

КОЗЕРОГ

Может быть, в первую половину недели великолепных результатов на рабочем месте вы и не добьетесь – не все же вам ходить в передовиках. Зато для решения домашних и семейных вопросов это время самое то. В четверг вас посетит ветреная муза – придет пора творческих свершений. Хорошее время для любви. Выходные посвятите здоровью.

ВОДОЛЕЙ

Начало этой недели пройдет суматошно – вряд ли вам дадут посидеть на одном месте, скорее всего, будет много общения и встреч по делам личным и общественным. Впрочем, реальной пользы от них будет мало. Вторая половина недели обещает быть более спокойной, она больше подходит для домашних дел. Выходные – для радости и веселья.

РЫБЫ

По-видимому, вы славно потрудились в конце минувшей недели. По крайней мере, у вас в самом начале нынешней показатели на успех в материальных делах. Хотя, может быть, вам просто вернут долг. Вторая половина недели пройдет в звонках, поездках и встречах – готовьтесь морально. Зато выходные можно провести с семьей.

22 октября 2018, 07:57

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