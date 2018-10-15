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Гороскоп

Астрологический прогноз с 15 по 21 октября 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Вся неделя пройдет при растущей луне, причем в среду произойдет смена фаз с первой на вторую. Это не самые неприятные лунные сутки – доверять кому бы то ни было не стоит. Вторая четверть – самая продуктивная, используйте ее для начала новых долгосрочных проектов.
прочитано 2013 раз

Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Начало наступившей недели выдастся для вас превосходным. Вы сможете с первого же дня выйти в лидеры на рабочем месте и оставить далеко позади всех своих конкурентов. Только в выходные вы почувствуете упадок сил, но ведь на то они и выходные, чтобы отдыхать, а не работать. К понедельнику будете в полном порядке.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе вы среди фаворитов – как в работе, так и в учебе. В ее начале сможете порадовать своих преподавателей и наставников хорошими знаниями. Вторая половина недели будет успешной в практическом плане – можно сделать неплохие шаги в карьере. Выходные не следует проводить в одиночестве – посвятите их своим друзьям.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте внимательнее на проезжей части в самом начале наступившей недели – возрастает риск ДТП. Проявляйте осторожность дома и на работе. Опасность пройдет только в среду – можно вздохнуть спокойно. Вторую половину недели посвятите духовному и интеллектуальному росту. В выходные не сидите без дела.

РАК

В самом начале недели опасайтесь испортить отношения с деловыми партнерами и партнерами в личной жизни. Со среды по пятницу умерьте свой пыл, строго соблюдайте правила личной безопасности. Если соскучились по приключениям, для них прекрасно подойдут выходные.

ЛЕВ

Львам непривычно подчиняться и чувствовать себя на вторых ролях, но в первые дни недели придется заниматься именно этим. Вторая половина недели будет ярче, но на первое место выходят дела вашего коллектива. В выходные стоит отказаться от всех экстремальных видов отдыха.

ДЕВА

Типичные Девы не считаются творческим знаком, но в начале этой недели вы сможете доказать обратное – вас словно посетит муза. Хорошее время для любви и творчества. К сожалению, уже со среды придется заниматься рутиной. Оба выходных дня посвятите своей второй половинке.

ВЕСЫ

Начало недели лучше всего посвятить домашним делам – именно в них вы преуспеете больше всего. Середина недели получится гораздо интереснее – она будет насыщена радостью, счастьем и творческими успехами. К сожалению, этого нельзя сказать о выходных – в это время лучше заниматься своим драгоценным здоровьем.

СКОРПИОН

Начало недели выдастся для вас суматошным – создастся впечатление, что всем от вас что-то надо. Не волнуйтесь – уже в среду волна активности схлынет, можно будет отдохнуть дома, в кругу семьи. На первое место в числе приоритетов выходят домашние дела. Выходные полностью ваши – лучшее время для любви, творчества, счастья.

СТРЕЛЕЦ

Неясно, как и почему, но в самом начале наступившей недели вы сможете решить свои материальные проблемы. Покупать что-либо в понедельник или вторник следует осторожно – тратьте деньги разумно. Период со среды по пятницу обещает стать богатым на звонки и сообщения. А выходные дни проведите дома в кругу семьи.

КОЗЕРОГ

В понедельник Козерогам не стоит долго раскачиваться и нежиться в постели – вас ждут великие дела, пусть даже в масштабах вашей квартиры или рабочего коллектива. Сейчас вы можете быть заводилой в любых делах. Вторая половина недели обрадует какой-то прибылью. Выходные проведите в кругу своих близких и друзей.

ВОДОЛЕЙ

Первая половина недели вряд ли обрадует большими успехами, поэтому, если вы не будете проявлять повышенного усердия, это даже лучше – вы можете чувствовать себя не лучшим образом. Со среды все изменится – придет второе дыхание, будет прилив сил и энергии. Выходные дни также следует провести активнее.

РЫБЫ

Вряд ли наступившая неделя пройдет так, как бы вам хотелось. Если в ее начале еще можно рассчитывать на какие-то успехи, и то только в коллективных делах, то со среды по пятницу лучше просто расслабиться и отдыхать, предоставив товарищам право бороться за первый приз. Зато выходные пройдут на все сто – вы удивитесь своей активности. 

15 октября 2018, 08:12

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