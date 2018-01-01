Любовный гороскоп на январь 2018 года

Кому в первом месяце нового года больше всех повезет в любви, Dni.Ru рассказал астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.



ОВЕН



Личная жизнь Овнов вряд ли в этом месяце будет яркой и насыщенной романтическими событиями. Те, кто уже имеют постоянного партнера, могут сейчас укрепить эти отношения, но не пышными подарками и легкомысленными поступками, а продуманными серьезными действиями. Хотя январь благоприятен для продуктивного труда, не задерживайтесь допоздна на работе и на корпоративах – сразу идите домой, к любимому человеку. Если же вы одиноки и хотите найти пару, роман может возникнуть именно с коллегой – присмотритесь к окружающим.

ТЕЛЕЦ

Тем Тельцам, которые уже состоят в паре, в этом месяце следует довериться своему партнеру и позволить ему проявлять активность и принимать решения – вы свои правила сможете установить и позже. Одинокие представители знака вряд ли смогут найти любовь всей своей жизни на соседней улице, а вот за границей, в отпуске или командировке, вы сможете познакомиться с интересным человеком. Во второй половине месяца возможны и дома неожиданные знакомства и сюрпризы от партнера.

БЛИЗНЕЦЫ

Одинокие Близнецы вряд ли смогут завести действительно хорошее знакомство для перспективных любовных отношений, особенно в первой декаде месяца. Более благоприятна для этого будет вторая половина января. Шансов встретить свою вторую половинку больше всего в местах, где можно повысить свой культурный или духовный уровень – в музеях, библиотеках, на экскурсиях. Семейным Близнецам может показаться, что партнер совсем перестал уделять им внимание, но это не так. Гоните от себя мысли типа "меня никто не любит" – скоро все наладится.

РАК

Больше всего в этом месяце Раков будет волновать именно их личная жизнь. У тех, кто уже в браке, могут возникнуть трудности – постарайтесь не принимать поспешных решений и не делать необоснованных выводов. Помните, что недопонимание может исчезнуть, если просто сесть и спокойно поговорить с партнером. Одинокие представители знака смогут найти привлекательного человека для отношений, но будьте внимательны: он может оказаться не таким прекрасным, каким покажется на первый взгляд.

ЛЕВ

Что касается личной жизни типичных Львов, то вряд ли она будет сильно их интересовать в этом месяце. В семейной жизни вряд ли будут происходить какие-то изменения, но для ее создания именно сейчас можно проявить активность. Одинокие Львы в первой декаде января смогут найти если не вторую половину, то интересного человека, с которым вам будет приятно общаться и проводить время. Еще при поиске партнера, если вы задались такой целью, следует обратить внимание на коллег – возможно, вы уже давно работаете с кем-то, кто достоин вашего внимания.

ДЕВА

Удачное время для любовных приключений наступает для типичных Дев именно в январе, а вернее, в его первой половине. Это касается и тех, кто уже создал свою семью, и тех, кто имеет постоянного партнера, и тех, кто одинок. Проведите этот месяц с любимыми людьми – именно это время подарит много приятных минут и бесценных воспоминаний. Если вы еще ищете свою вторую половину, познакомиться с привлекательным человеком можно именно сейчас.

ВЕСЫ

Благоприятный период для тех представителей знака Весы, которые хотят уделить время личной жизни. Если в семейной жизни ранее возникли какие-то конфликты и разногласия, сейчас вы сможете исправить ситуацию в лучшую сторону. Проявите все свои природные качества прекрасного дипломата. Если вы одиноки, вторая половина января может порадовать неожиданным бурным романом – не сидите в четырех стенах, интересные люди с неба не валятся. Не бойтесь найти приключений на свою голову – это будет весело.

СКОРПИОН

Женатым или замужним представителям знака сейчас следует внимательнее относиться к своим партнерам: поменьше говорите о себе и побольше слушайте их – гордыня не лучший советчик в отношениях. Если какие-то недоразумения уже возникли, улучшить погоду в доме можно во второй половине месяца. Тем, кто пары не имеет, но хочет найти, стоит обратить внимание на современные способы знакомств – например, в социальных сетях или на специальных сайтах.

СТРЕЛЕЦ

Семейным Стрельцам для укрепления отношений нужно больше времени проводить со своим партнером. Можно чаще устраивать романтический ужин или вместе гулять по городу. У тех, кто только ищет свою вторую половину, есть шанс встретить интересного человека в местах, где, так сказать, наводят красоту. Это могут быть тренажерные залы, салоны красоты, парикмахерские. Так что заодно можно и собой заняться – это повысит вашу привлекательность в глазах противоположного пола.

КОЗЕРОГ

В январе Козероги могут испытывать трудности в отношениях с противоположным полом. Вам нужно постараться не слишком выпячивать свое "я" и больше внимания уделять проблемам партнера – возможно, это и не слишком интересно, но любимому человеку нужна ваша поддержка. В то же время именно от вас, ваших действий и решений сейчас зависит дальнейшее развитие отношений. У одиноких Козерогов есть все шансы с кем-то познакомиться – в этом месяце повышается ваше обаяние и привлекательность.

ВОДОЛЕЙ

В первой половине месяца возможны тайные романы. Если вы человек семейный и рушить существующие отношения не хотите, не заглядывайтесь на людей противоположного пола, не задерживайтесь на работе, уделяйте больше времени прекрасному человеку, который рядом с вами. Если же вы одиноки, то просто будьте осмотрительны – ведь тайным этот роман будет не просто так. Вторая половина января позволит вам взять бразды правления в личной жизни на себя.

РЫБЫ

Одиноким представителям знака, ищущим пару, стоит обратить внимание на своих же друзей – возможно, дружбе пора перерасти в нечто большее. В конце концов, Рыбам важно, чтобы их понимали и поддерживали, а кто, как не настоящий друг, сделает это? Рыбам, которые уже нашли вторую половину, стоит, наоборот, научиться вести себя с любимым как с другом. Больше обсуждайте ваши интересы, стройте планы на будущее, проводите беззаботно время вместе. Именно это укрепит ваши отношения.

