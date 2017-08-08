Брак Абрамовича и Жуковой оказался роковым

Дарья Жукова и Роман Абрамович объявили о расставании после десяти лет совместной жизни. Dni.Ru попытались выяснить, почему закончилась история любви миллиардера и дочери крупного бизнесмена.

"Эта пара давно вместе и причины развода естественные. Истончение отношений шло на протяжении нескольких лет. Каждый из них уже давно занимается собой, своей реализацией, своими успехами и достижениями собственных целей в социуме, а отнюдь не семейными делами", – поведала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Однако карты говорят о том, что расстаются они не навсегда. "Жить они будут отдельно, каждый своей жизнью, но на уровне кармы этот союз – роковой. Через какое-то время Дарью и Романа снова потянет друг к другу и пара воссоединится. Их связь духовная, глубинная", – уверена медиум.

"Если заглянуть в будущее Жуковой, то выходит прогноз раскрытия личностной единицы, уже ни к кому не привязанной. Это может быть карьерный рост, новые связи, а позже – новый союз. Ее творческие границы явно расширятся, и хочу сказать одно – в браке ей явно этого не хватало. Дарье так хотелось стать независимой, и она получит это в ближайшее время. Что касается Романа, то он будет так же успешен, как и раньше. Фортуна не отвернется от миллиардера", – подытожила она.