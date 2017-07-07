Совет на выходные 8-9 июля 2017 года

В эти выходные на первый план выходит умение обозначать и отстаивать свои границы, но в то же время не быть "захватчиком" самому. Не пытайтесь "причинять добро", давать непрошеные советы и тем более указывать людям, что им делать в той области, которая относится к их зоне ответственности. При этом не позволяйте другим людям делать это с вами.

"Как минимум, надо уметь четко различать эти области. Иногда человек не может дать отпор "нарушителям" просто потому, что не до конца понимает, что с ним поступают некорректно. Он, безусловно, чувствует дискомфорт, но четко идентифицировать его источник не может. Иногда может это осознать, но у него не хватает решимости и уверенности не позволить другим "топтаться по его территории". В обоих случаях эта проблема уходит корнями в детство, – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Однако тот факт, что в отношениях со значимыми взрослыми ребенок не научился различать, обозначать и защищать свои границы (а именно в детстве это и должно произойти), не означает, что этому нельзя научиться во взрослом состоянии".

Большинство из нас 8-9 июля получит урок. Просто кому-то будет легко его усвоить, а кому-то не очень. Если вы знаете за собой тенденцию лезть в чужие дела и навязывать свою точку зрения, следите за собой. Вполне возможно, что вам преподадут урок другого рода: например, неожиданно получите резкий и жесткий отпор, спровоцируете ссору и подпортите себе выходные. Особенно важно обратить на это внимание в сфере планов на будущее, в общении с единомышленниками или в каких-то коллективах (или в связанных с этим вопросах).