Самбурская выберет мужа из трех любовников

Настасья Самбурская – крайне интересная личность. У девушки невероятная энергетика, она очень умна, подвижна и фонтанирует творческими идеями, постоянно привлекая к себе внимание публики. Прибавьте к этому ее красоту и харизму. Можно с уверенностью сказать, что эта молодая артистка со временем станет звездой первой величины.

Особенность Настасьи как публичной персоны в том, что она – своего рода "иллюзионист", который умело жонглирует фактами своей жизни, ставшими достоянием общественности. Далеко не все факты из ее биографии являются правдой, но докопаться до истины у простого обывателя или поклонника нет никакого шанса.

"Сейчас Самбурская только восходящая звезда, но впереди ее ждет невероятный успех и огромная популярность, – рассказала Dni.Ru таролог Марианна Абравитова. – Надо сказать, что все это – заслуга самой Настасьи. Она четко знает, в чем ее сила и как ее использовать. Помогает ей завоевывать сердца поклонников во многом и эпатаж – это как раз одна из ее сильных сторон. В сфере творчества ее впереди ждет много всего интересно. Самбурская еще не раз удивит общественность, проявившись в новом необычном качестве".

Что касается личной жизни, то практически все, о чем известно широкой публике – на самом деле ширма, за которой Самбурская прячет свои реальные отношения, в которых она на данный момент состоит, считает таролог.

"Вообще, по судьбе ей выпадают трое знаковых мужчин, с которыми ее будут связывать серьезные и продолжительные отношения. С одним из них в итоге Самбурская и построит крепкую семью, родит ребенка", - увидела в раскладе Абравитова.

По словам ясновидящей, сейчас Настасья вступает в этап жизни, который отличается повышенным травматизмом. "В связи с этим хотелось бы предупредить девушку быть очень осторожной. Она очень увлечена спортом и любит экстрим, необходимо относиться к себе бережно, щадить свой организм и соблюдать все необходимые меры осторожности", – посоветовала она.