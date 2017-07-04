Что общего между вегетарианцами и геями

По статистике, только 20-30% всех вегетарианцев реально являются таковыми. Они осознанно отказались от продуктов животного происхождения – либо по убеждениям, либо по состоянию здоровья. Но что же с остальными?

Что такое вегетарианство с точки зрения астрологии, Dni.Ru рассказала астролог Марина Ма.

Быть вегетарианцем сейчас модно. Основной мотив смены пищевых предпочтений – гуманность: "Мы не убиваем животных". По мнению других, молоко и мясо – вредны. Третьи становятся вегетарианцами по состоянию здоровья, и это аргумент! Достойный и, пожалуй, единственно верный. Так как у остальных отказавшихся от мяса – явный перекос в их натальных картах. И стоит говорить именно об этих людях, о "нетипичных" вегетарианцах, которых, к сожалению, большинство.

"У тех, кто отказывался от мяса по состоянию здоровья, натальные карты совершенно нормальные, никакого дисбаланса там нет: они живут в гармонии со своим внутренним "я" и делают свой осознанный выбор. У остальных, "неправильных" вегетарианцев, как правило, наблюдается значительный "перекос". Прежде всего это "побитая" Луна – пораженная аспектами, включенная, напряженно законфигурированная и так далее, – рассказывает астролог. – Луна в карте любого человека отвечает за его внутренний мир, чувства и эмоции, за внутреннее ощущение себя. И если она поражена, то идет подсознательный посыл "я плохой", организм как бы отвергает собственное естество. Люди с пораженной Луной, как правило, имеют заниженную самооценку, не принимают своих родителей. Жизненный путь и привычки старшего поколения для них "устарели". Как следствие всего этого возникает острая потребность выделиться, доказать всему миру (родителям, семье, социуму): я – другой! А желание выделиться проявляется обширно и не ограничивается только едой. Это может проявляться во внешности (ярко, броско, эпатажно), в отношении к семье и детям (свободные отношения, childfree, нетрадиционные отношения). Одним словом, "нестандарт" во всем".

С точки зрения астрологии необоснованное вегетарианство, как правило, это физиологическое отклонение, причина которого – непринятие себя. Оно выражается в непреодолимом желании во что бы то ни стало пойти наперекор общепринятым стандартам и жизненным устоям. Именно поэтому "нетипичные" вегетарианцы так часто демонстрируют эту особенность: морщатся в ресторанах, когда другим приносят мясо, укоряют, обвиняют "иноверцев", на каждом шагу провозглашают "яжвеган".

"Кстати, нетрадиционная сексуальная ориентация – это тот же случай, только масштабнее. "Перекос" идет по обоим светилам плюс наблюдается доминирование противоположных энергетик в карте (у мужчин – женских, и наоборот). Ну и напряженные "революционные" уранические энергии также играют непоследнюю роль. Такой человек по природе своей сильно отличается от стандарта", – считает эксперт.

Что же делать? Если человек живет в гармонии с собой, то ничего. Если нет, то нужно "раскачивать" те планеты, которые в карте "поражены", включать компенсаторные механизмы, благодаря которым качества минуса по конкретной планете перевести в плюс, гармонизировать их и выйти на новый уровень любви к себе и окружающему. Ведь меняемся мы – меняется мир вокруг нас.