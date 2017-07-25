Раскрыт страшный обман Анны Калашниковой

У Мольера есть пьеса "Мнимый больной". Анна будто герой подобной пьесы, только название ей – "Мнимая беременность".

"Никакой беременности не было, нет и не предвидится. С такими серьезными вещами шутить нельзя. То, что делает Калашникова, может привести к очень нехорошему результату, – заявила Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – На ментальном уровне она отрезает себя от потомства".

Медиум предупредила, что подобный "пиар" – плохой метод работы. "Это своего рода взлом кармы, исправить который практически невозможно. Видимо, у Анны уже закончились инфоповоды", – сказала Абравитова.

Денег, о которых Анна рассказывает журналистам, у девушки нет, и все, что она пишет по поводу подарков, является своего рода вымыслом, уверена таролог. "Желаемое выдается за действительное. Анна окружена несколькими мужчинами, но не очень высокого ранга, причем связи с ними не только дружеские. Карты показывают Калашникову охотницей на богатых. Но, хочется заметить, что такой большой "сбор урожая", о котором мечтает девушка, кармически не заложен ей по судьбе, так что рассчитывать на солидный улов не стоит", – добавила она.

Публикация от ANNA KALASHNIKOVA ✨ (@annakalash) Июл 12 2017 в 12:26 PDT

Карты подсказали Абравитовой, что в течение 3-4 лет Калашникова еще будет вращаться в светском обществе, а потом ее ждет забвение. "Вместо нее придут новые действующие лица, с которыми в силу возраста Анна конкурировать не сможет. Достигнуть серьезных высот светская львица не сможет, никаких перспектив в карьере тоже не вижу", – предсказала таролог.