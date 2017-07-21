Эрнст умрет с проверенной женой

Умер солист Linkin Park "Золотая" свадьба дочери судьи Главные события Москвы Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
партнеры
Пятница 21 июля
Лента новостей
19:39
Как женщины манипулируют мужчинами
19:22
Пресс-секретарь Белого дома подал в отставку
18:13
Владимир Винокур страдает от полноты
18:10
Массовое отравление в Калининграде закончилось уголовным делом
18:04
Раскрыт секрет появления бабушек
17:29
Госдума закрыла весеннюю сессию
17:29
Плавучую АЭС заправят топливом в Мурманске
17:21
Татьяну Лютаеву в бикини назвали божественной
17:09
Трагически погибшие знаменитости
17:06
Россияне позитивно оценивают деятельность Госдумы
17:02
Путин раскрыл свой псевдоним
16:47
Эротическое фото 45-летней Светланы Пермяковой произвело фурор
16:42
Скоростная монашка покорила пользователей Сети (видео)
16:23
День со звездой: Борис Грачевский
16:22
Путин встречается с одаренными детьми в Сочи (видео)
16:20
Телемедицина открывает новые лазейки для преступников
16:18
110 тысяч россиян жаждут попасть на Всемирный фестиваль молодежи
16:17
Раскрыт секрет "часов Путина" за миллион евро
16:16
Подростки жестоко избили прохожего в Петербурге
16:10
В Челябинске маршрутка с пассажирами протаранила грузовик
15:48
Пресняков и Подольская: эксклюзивная фотосессия с сыном в Юрмале
15:47
Беркова затмила самых красивых секс-бомб
15:43
Певицу Стрельченко доставили в больницу
15:41
Встречу Порошенко и Лукашенко превратили в балаган
15:30
Какие фильмы разочаровали россиян в 2017 году
15:18
Почему хорошим женщинам сложно выйти замуж
15:11
Госдума приняла "закон для владельцев 6 соток"
15:02
Алена Водонаева выходит замуж за крутого музыканта
15:01
В Германии разрешили гей-браки
14:46
Синоптики призвали москвичей терпеть
14:33
Госдума стала влиятельным институтом власти
14:33
Депутаты Рады подрались на Крещатике
14:31
В Сеть попало интимное фото МакSим с мужчиной
14:29
Известный актер скончался в возрасте 88 лет
14:19
Интернет XXI века подменил реальность онлайн-пространством
14:08
Как москвички летом подрабатывают путанами
14:08
Трансгендер признался в романе с мужем Кардашьян
14:02
Российские ученые помогут излечить Стивена Хокинга
13:57
В Москве появилось 600 остановок с бесплатным Wi-Fi
13:51
Дочь тренера "Спартака" умерла в 23 года
13:49
"Единая Россия" обсудит качество городской среды
13:40
Певец Николай Носков смертельно болен
13:36
Толстушка сломала три беговые дорожки и чуть не сошла с ума
13:34
Обнаружен способ прожить на семь лет дольше
13:24
Лоза отчитал убившего себя солиста Linkin Park
13:12
Школьница угнала и разбила автомобиль бабушки-соседки
13:07
На Москву обрушился ливень с градом (видео)
12:49
Борис Грачевский показал свой кабинет
12:45
Baltic Weekend 2017 пройдет в Санкт-Петербурге
12:45
Запуганный Западом Siemens отвернулся от России
12:38
Беременная жестко проучила любовницу мужа
12:34
Как жил солист Linkin Park Честер Беннингтон
12:21
Юлия Такшина рассказала о свадьбе с актером
12:19
Сын солиста Linkin Park просил его любить жизнь
12:08
Олимпийская чемпионка совершила каминг-аут
12:03
Саакашвили призвал украинцев свергнуть Порошенко
11:59
На востоке Москвы молодому человеку прострелили легкое
11:39
Кейт Миддлтон выпрашивала спойлеры у звезды "Игры престолов"
11:31
Экс-супруга российского миллиардера продает особняк за $18 млн
11:23
Перед свадьбой Лопырева оставила Баскова
11:22
У безработного москвича угнали внедорожник за 6 млн
11:08
Выплаты по ОСАГО упростят
11:08
Виторган о новой беременности Собчак
11:07
Что толкает молодежь на измену
10:54
Авиакомпания оправдалась за отказ везти беременную россиянку
10:42
Главные события Москвы с 20 по 27 июля
10:36
Татьяна Тотьмянина сбежала от семьи
10:30
Надежный способ избежать старческого слабоумия
10:14
Что убивало солиста Linkin Park
10:09
Мастер-живодер сделал тату котенку
10:00
В центре Москвы сожгли элитный Mercedes
09:54
Беременная Надя Ручка изменилась до неузнаваемости
09:51
Названа ближайшая точка падения рубля
09:20
Вайкуле и Леонтьев развлекаются в Юрмале
09:14
"Золотая" судья Хахалева объяснила скандал с поддельным дипломом
09:01
Подслащенные напитки неминуемо полнят
08:58
МЧС продлило экстренное предупреждение о грозе в Москве
08:54
После смерти мужа звезда "Ворониных" поставила на себе крест
08:31
Мощное землетрясение в Турции вызвало панику среди туристов
08:29
Водянова выглядит ровесницей собственных детей
08:26
Солист Linkin Park убил себя в день рождения погибшего друга
07:52
Вайкуле разозлилась на Агутина
22:36
Опухшая дочь Валерии напугала жуткими гематомами
22:00
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве
21:55
Володин рассказал о пользе закона о защите прав дольщиков
21:46
Солиста Linkin Park нашли мертвым
21:09
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
21:04
Модель стала звездой благодаря мощным бедрам (фото)
20:57
В США пропали робототехники из Африки
20:34
Сеть поразил снятый на орбите НЛО
20:28
Лесная амнистия прошла второе чтение в Госдуме
20:25
Оскандалившийся Басков пошел на необычный шаг
20:22
Топ-5 удобных для секса машин
20:00
Винокур заразился после близкого контакта с Моисеевым
19:49
На МКС может попасть любой желающий
19:38
Подчиненный Корчевникова пожаловался на разборки и увольнения
19:28
Большинство призывников из Москвы приходят в военкомат сами
19:10
Хакеры украли 32 миллиона долларов криптовалютой
18:50
Принца бросили за решетку за драку
18:37
Два жениха подрались у ЗАГСа в день свадьбы (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский отказался от денег Шепелева
Звезды сцепились из-за "золотой свадьбы" судьи
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
"Золотая" судья Хахалева объяснила скандал с поддельным дипломом
Маккейн не доживет до конца года
Певец Николай Носков смертельно болен
Гороскоп

Эрнст умрет с проверенной женой

Константин Эрнст. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Появившаяся в СМИ информация о свадьбе 56-летнего продюсера Константина Эрнста с 29-летней моделью Софьей Заикой вызвала широкое общественное обсуждение. Пара уже долго встречается, и после узаконивания отношений связь между возлюбленными только окрепнет, обещает собеседник Dni.Ru.
прочитано 813 раз

Таролог и ясновидящая Марианна Абравитова подтвердила Dni.Ru свадьбу Эрнста и Заики. "Он действительно женился, как это ни удивительно", – заметила она. "Хочу сказать, тут все достаточно серьезно. Впереди деторождение, и с этой девушкой он станет многодетным отцом", – уверена гадалка.

"Любовная история, которая закончилась союзом, дает сейчас ему второе дыхание. Впереди его ждут свершения не только на предыдущем поле деятельности, его ждут новые свершения и на новом каком-то месте. Причем империя будет не меньше, чем та, что он сейчас возглавляет. Он будет чем-то и кем-то более всеохватывающим. Чуть позже он пойдет в политику. А вот его жена, несмотря на то, что будет многодетной матерью и прекрасной женой, возглавит какой-то свой бизнес", – считает таролог.

"Семья эта будет крепкая. Брак, как говорится, до конца дней. Карты показывают, что этим союзом управляют не только эмоции, здесь некий контракт. Они не хотели ошибиться, они проверяли друг друга, смотрели, как они смогут жить вместе и как смогут приспособиться друг к другу. Так как все это прошло благополучно, они решили узаконить отношения. Жена Эрнста чуть позже устремится на телевидение. Карты показывают, что она, возможно, будет работать на телевидении в качестве журналиста, а позже займет место ведущей, причем не в одном проекте", – заключила экстрасенс.

21 июля 2017, 19:08

комментарии

Политика

Саакашвили призвал украинцев свергнуть Порошенко
Неистовая Меркель пошла в атаку на Эрдогана
Кравчук покопался в грехах Порошенко
Испуганный Лукашенко ищет спасения в Киеве

Шоу-бизнес

Онкобольная звезда "Дома-2" стала инвалидом
Владимир Винокур страдает от полноты
Татьяну Лютаеву в бикини назвали божественной
Эротическое фото 45-летней Светланы Пермяковой произвело фурор

Проишествия

Депутаты Рады подрались на Крещатике
Дочь тренера "Спартака" умерла в 23 года
Беременная жестко проучила любовницу мужа
Мощное землетрясение в Турции вызвало панику среди туристов

Lifestyle

Трагически погибшие знаменитости
Какие фильмы разочаровали россиян в 2017 году
Лоза отчитал убившего себя солиста Linkin Park
Что убивало солиста Linkin Park
Шоу-бизнес

Виторган о новой беременности Собчак

Актер рассказал, чем занимаются в Юрмале его сын, внук и невестка
Шоу-бизнес

Юлия Такшина рассказала о свадьбе с актером

Интервью звезды сериала "Не родись красивой" о личной жизни
Шоу-бизнес

Татьяну Лютаеву в бикини назвали божественной

Поклонники дождались фото 52-летней актрисы в купальнике
Общество

Раскрыт секрет появления бабушек

Как выяснилось, этот институт появился лишь у разумных людей

Гороскоп

Эрнст умрет с проверенной женой
Совет на выходные
Маккейн не доживет до конца года
Почему Мария Кожевникова прячет третьего ребенка

Фоторепортажи

Беркова затмила самых красивых секс-бомб
Борис Грачевский показал свой кабинет
Как жил солист Linkin Park Честер Беннингтон
Вайкуле и Леонтьев развлекаются в Юрмале

Спорт

Олимпийская чемпионка совершила каминг-аут
Россиян раздели на ЧМ в Венгрии из-за "фашистской" символики
Аршавин: Я боюсь переходить в новую жизнь
Роналду станет отцом в третий раз за год

Регионы

Школьница угнала и разбила автомобиль бабушки-соседки
"Золотая" судья Хахалева объяснила скандал с поддельным дипломом
Два жениха подрались у ЗАГСа в день свадьбы (видео)
В Подмосковье борец с коррупцией попался на взятке в 49 млн рублей
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru