Эрнст умрет с проверенной женой

Появившаяся в СМИ информация о свадьбе 56-летнего продюсера Константина Эрнста с 29-летней моделью Софьей Заикой вызвала широкое общественное обсуждение. Пара уже долго встречается, и после узаконивания отношений связь между возлюбленными только окрепнет, обещает собеседник Dni.Ru.

Таролог и ясновидящая Марианна Абравитова подтвердила Dni.Ru свадьбу Эрнста и Заики. "Он действительно женился, как это ни удивительно", – заметила она. "Хочу сказать, тут все достаточно серьезно. Впереди деторождение, и с этой девушкой он станет многодетным отцом", – уверена гадалка.

"Любовная история, которая закончилась союзом, дает сейчас ему второе дыхание. Впереди его ждут свершения не только на предыдущем поле деятельности, его ждут новые свершения и на новом каком-то месте. Причем империя будет не меньше, чем та, что он сейчас возглавляет. Он будет чем-то и кем-то более всеохватывающим. Чуть позже он пойдет в политику. А вот его жена, несмотря на то, что будет многодетной матерью и прекрасной женой, возглавит какой-то свой бизнес", – считает таролог.

"Семья эта будет крепкая. Брак, как говорится, до конца дней. Карты показывают, что этим союзом управляют не только эмоции, здесь некий контракт. Они не хотели ошибиться, они проверяли друг друга, смотрели, как они смогут жить вместе и как смогут приспособиться друг к другу. Так как все это прошло благополучно, они решили узаконить отношения. Жена Эрнста чуть позже устремится на телевидение. Карты показывают, что она, возможно, будет работать на телевидении в качестве журналиста, а позже займет место ведущей, причем не в одном проекте", – заключила экстрасенс.