Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Овен
Отличить животного этого зодиакального созвездия очень просто: оно крайне независимо. Увидеть такого питомца в компании хозяина можно не так уж часто. Особенно ярко такое качество выражено у кошек. Они могут подолгу находиться в одиночестве, не испытывая дискомфорт.
Телец
Питомцы-Тельцы очень активны и жизнерадостны. Всю жизнь они остаются любознательными и подвижными, с радостью познавая жизнь. По отношению к своему владельцу они ведут себя очень уважительно, следя за каждым их движением.
Близнецы
У животных данного знака зодиака большая потребность во внимании, без него они в буквальном смысле могут страдать: как физически, так и морально. Задача хозяина –как можно больше времени уделять играм со своим лучшим другом.
Рак
Четвероногие под знаком Рака очень чувствительны и восприимчивы. Их состояние и настроение напрямую зависит от того, какая обстановка царит в доме, где они живут. Они плохо переносят ссоры, напряженную атмосферу. От этого животные могут даже заболеть.
Лев
Животные-Львы просто обожают, когда их хвалят. Им нужно часто повторять и напоминать о том, какие они хорошие и любимые. Можно не сомневаться, что реакция питомца не заставит себя ждать.
Дева
Четвероногий друг под знаком Девы – это классический пример верности и преданности. Чаще всего они привязываются к одному человеку в семье, делая из него кумира. Если хозяина подолгу не бывает дома, любимец начинает грустить.
Весы
У зверей этого созвездия часто бывают смены настроения, из-за чего они могут то наслаждаться играми и тактильным вниманием, то злиться, никого не подпуская к себе. Подобные черты характера можно исправить хорошим воспитанием, но все же лучше научиться чувствовать своего любимца.
Скорпион
Кажется, что четвероногие Скорпионы рождаются уже с определенным характером, который начинает проявляться в раннем возрасте. Это независимый и непокорный нрав, сочетающийся с игривостью и большим напором.
Стрелец
Среди домашних питомцев под знаком Стрельца встречаются достаточно мстительные особи. Нередко животное может мстить хозяину за наказание и другие воспитательные моменты, причем даже в том случае, если они были оправданными.
Козерог
Козероги внимательно следят за тем, что делает хозяин. Он принимает ванну? Животное обязательно должно лежать рядом на коврике. Человек пошел спать? Питомец-Козерог будет непременно проситься в постель, не взирая на разрешение или запрет владельца.
Водолей
Вот уже где кроется настоящий фонтан энергии! Звери под знаком Водолея всегда активны, энергичны, они ищут приключения в прямом смысле этого слова. Для животных этого знака важно как можно больше находиться в компании человека, ведь они буквально следуют по пятам за своим хозяином.
Рыбы
Рыбы – настоящие домоседы. Они обожают лениться, проводить время на диване в уютной и теплой обстановке. Очень желательно, чтобы у хозяина находилось время на совместные посиделки со своим любимцем.
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