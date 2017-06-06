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Гороскоп

Характер домашнего питомца по знаку зодиака

Фото: GLOBAL LOOK press/Anni Sommer
Домашние любимцы делают жизнь человека ярче. Они любят своих хозяев беззаветно, ждут и радостно встречают с работы каждый день. Но у каждого из них свой характер. Как узнать своего питомца лучше? Помочь в этом сможет астрологический гороскоп.
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Овен

Отличить животного этого зодиакального созвездия очень просто: оно крайне независимо. Увидеть такого питомца в компании хозяина можно не так уж часто. Особенно ярко такое качество выражено у кошек. Они могут подолгу находиться в одиночестве, не испытывая дискомфорт.

Телец

Питомцы-Тельцы очень активны и жизнерадостны. Всю жизнь они остаются любознательными и подвижными, с радостью познавая жизнь. По отношению к своему владельцу они ведут себя очень уважительно, следя за каждым их движением.

Близнецы

У животных данного знака зодиака большая потребность во внимании, без него они в буквальном смысле могут страдать: как физически, так и морально. Задача хозяина –как можно больше времени уделять играм со своим лучшим другом.

Рак

Четвероногие под знаком Рака очень чувствительны и восприимчивы. Их состояние и настроение напрямую зависит от того, какая обстановка царит в доме, где они живут. Они плохо переносят ссоры, напряженную атмосферу. От этого животные могут даже заболеть.

Лев

Животные-Львы просто обожают, когда их хвалят. Им нужно часто повторять и напоминать о том, какие они хорошие и любимые. Можно не сомневаться, что реакция питомца не заставит себя ждать.

Дева

Четвероногий друг под знаком Девы – это классический пример верности и преданности. Чаще всего они привязываются к одному человеку в семье, делая из него кумира. Если хозяина подолгу не бывает дома, любимец начинает грустить.

Весы

У зверей этого созвездия часто бывают смены настроения, из-за чего они могут то наслаждаться играми и тактильным вниманием, то злиться, никого не подпуская к себе. Подобные черты характера можно исправить хорошим воспитанием, но все же лучше научиться чувствовать своего любимца.

Скорпион

Кажется, что четвероногие Скорпионы рождаются уже с определенным характером, который начинает проявляться в раннем возрасте. Это независимый и непокорный нрав, сочетающийся с игривостью и большим напором.

Стрелец

Среди домашних питомцев под знаком Стрельца встречаются достаточно мстительные особи. Нередко животное может мстить хозяину за наказание и другие воспитательные моменты, причем даже в том случае, если они были оправданными.

Козерог

Козероги внимательно следят за тем, что делает хозяин. Он принимает ванну? Животное обязательно должно лежать рядом на коврике. Человек пошел спать? Питомец-Козерог будет непременно проситься в постель, не взирая на разрешение или запрет владельца.

Водолей

Вот уже где кроется настоящий фонтан энергии! Звери под знаком Водолея всегда активны, энергичны, они ищут приключения в прямом смысле этого слова. Для животных этого знака важно как можно больше находиться в компании человека, ведь они буквально следуют по пятам за своим хозяином.

Рыбы

Рыбы – настоящие домоседы. Они обожают лениться, проводить время на диване в уютной и теплой обстановке. Очень желательно, чтобы у хозяина находилось время на совместные посиделки со своим любимцем.

Автор: Василий Ручкин6 июня 2017, 21:54

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