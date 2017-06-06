Сергею Гармашу потребуется операция

Стало известно, что российский актер Сергей Гармаш накануне поздно вечером попал в автомобильную аварию в центре Пскова. Почему это случилось, Dni.Ru рассказала ясновидящая Галина Янко.

"Актер попал в аварию исключительно потому, что почувствовал усталость, задумался и не сконцентрировался на движении. Я не вижу тут ни плохого самочувствия, ни алкогольного опьянения. Вообще, для Сергея этот год опасный в плане травматичности. Надо быть предельно внимательным за рулем в сентябре и октябре, так как снова возможны аварии. Кроме съемок, в которых сейчас задействован Гармаш в Пскове, ему предстоит рассмотреть участие в крупном проекте в конце года", – сказала ясновидящая. Также Янко отметила, что после 60 актеру предстоит перенести небольшую операцию. "Серьезных болезней не вижу, но Сергею нужно следить за давлением и уровнем сахара в крови", – добавила она.

Ясновидящая отметила, что Гармаш может работать хоть шофером, хоть строителем, несмотря на то что является представителем творческой профессии. "При этом он бы абсолютно не стеснялся, если бы жизнь его привела к такому выбору. Человек, как говорится, старой закалки. Он очень любит землю, ухаживает за садом. А безумная любовь к животным говорит о его душевной открытости и невероятной порядочности, - сказала Янко. – Со своей женой он идет по жизни рука об руку. Не могу сказать, что в своей жизни у него было много женщин. По сути он однолюб. Судьба у него счастливая. Вижу у него дом на море. Возможно, актер задумывается о покупке недвижимости".