Астрологический прогноз на период с 17 по 23 апреля 2017 года

Не успели мы налюбоваться полной луной, а ее третья четверть уже уступает место четвертой: вскоре светило станет похоже на тонкий серп. Смена фаз произойдет в ближайшую среду.

Наступило время повышенных эмоций, поэтому держите себя в руках, предупредил астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. Людям со слабым здоровьем, при выходе из дома стоит брать с собой лекарства – на всякий случай.

ОВЕН

У кого неделя начнется просто великолепно, так это у вас, дорогие Овны. По крайней мере, если вы нацелены на успех в профессиональной сфере, все сложится удачно. Если в середине недели энергии поубавится, друзья обязательно придут на помощь. В выходные просто отдыхайте.

ТЕЛЕЦ

У Тельцов – один из лучших прогнозов. Все будние дни, если вы не поленитесь, будут отмечены успехами. В первой половине недели вы добьетесь хороших результатов в учебе, а вторая окажется благоприятной для карьеры. Выходные посвятите друзьям.

БЛИЗНЕЦЫ

В начале недели вас может подстерегать опасность. Избежать ее можно, соблюдая осторожность. К четвергу все изменится – вы сможете проявить себя на все сто в любой деятельности. На связь в это время может выйти человек издалека. Если в выходные предложат поработать – от этого будет толк.

РАК

Первые дни стоит посвятить коллективным делам – почувствуйте себя частью целого, не бойтесь быть винтиком в едином механизме. В четверг и пятницу лучше сбавить обороты и не пускаться во все тяжкие. Выходные хороши для интеллектуального и духовного роста.

ЛЕВ

Львы считаются самовлюбленными и эгоистичными. В начале недели вам дается шанс опровергнуть это утверждение. Поработайте на других – когда-нибудь воздастся. Вторая половина недели тоже не располагает к проявлению индивидуальности. Выходные проведите дома, откажитесь от экстрима.

ДЕВА

В начале недели Девы пойдут на работу как на праздник. У вас сложатся прекрасные перспективы для творческой самореализации. Во второй половине недели вдохновения поубавится, придется заняться рутиной. Выходные посвятите своей половине – так ли много времени вы проводите вместе?

ВЕСЫ

В начале недели лучше заняться домашними делами и не лезть в передовики производства. Четверг и пятница принесут нечаянную радость – это время реализации творческих замыслов. Выходные хороши для генеральной уборки или мелкого ремонта.

СКОРПИОН

Начало недели будет отмечено активностью, но скорее ментальной, нежели физической. Ожидается много сообщений, звонков и встреч, правда, не все они будут полезными. Вторая половина недели пройдет более спокойно – вам дадут возможность отдохнуть. В выходные устройте праздник для себя и близких.

СТРЕЛЕЦ

Не удивляйтесь, если в понедельник начальство обрадует вас премиальными или товарищ вернет долг. Это время, когда вы сможете решить материальные проблемы. Во второй половине недели не исключена командировка – сидеть на месте не получится. Выходные благоприятны для отдыха в семейном кругу.

КОЗЕРОГ

Козерог – один из тех знаков, для которых неделя сложится очень хорошо. В ее начале вы сможете проявить лидерские качества, возглавив любой процесс дома и на работе. Энергия не иссякнет вплоть до выходных. Суббота и воскресенье подойдут для встреч с друзьями.

ВОДОЛЕЙ

Неделя поделится на две половины: одна пройдет со знаком минус, а другая – со знаком плюс. С понедельника по среду можно быть на вторых ролях, вас никто не осудит. Наверстать упущенное получится в четверг и пятницу. В выходные следует заняться укреплением физического тела.

РЫБЫ

На этой неделе вы вряд ли покажете все, на что способны. Ее начало посвятите коллективным вопросам, не отрывайтесь от товарищей. В четверг и пятницу может случиться упадок сил, поэтому не планируйте важных мероприятий. Второе дыхание откроется в субботу – проведите выходные активно.