Астрологический прогноз на период с 17 по 23 апреля 2017 года
Наступило время повышенных эмоций, поэтому держите себя в руках, предупредил астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. Людям со слабым здоровьем, при выходе из дома стоит брать с собой лекарства – на всякий случай.
ОВЕН
У кого неделя начнется просто великолепно, так это у вас, дорогие Овны. По крайней мере, если вы нацелены на успех в профессиональной сфере, все сложится удачно. Если в середине недели энергии поубавится, друзья обязательно придут на помощь. В выходные просто отдыхайте.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов – один из лучших прогнозов. Все будние дни, если вы не поленитесь, будут отмечены успехами. В первой половине недели вы добьетесь хороших результатов в учебе, а вторая окажется благоприятной для карьеры. Выходные посвятите друзьям.
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вас может подстерегать опасность. Избежать ее можно, соблюдая осторожность. К четвергу все изменится – вы сможете проявить себя на все сто в любой деятельности. На связь в это время может выйти человек издалека. Если в выходные предложат поработать – от этого будет толк.
РАК
Первые дни стоит посвятить коллективным делам – почувствуйте себя частью целого, не бойтесь быть винтиком в едином механизме. В четверг и пятницу лучше сбавить обороты и не пускаться во все тяжкие. Выходные хороши для интеллектуального и духовного роста.
ЛЕВ
Львы считаются самовлюбленными и эгоистичными. В начале недели вам дается шанс опровергнуть это утверждение. Поработайте на других – когда-нибудь воздастся. Вторая половина недели тоже не располагает к проявлению индивидуальности. Выходные проведите дома, откажитесь от экстрима.
ДЕВА
В начале недели Девы пойдут на работу как на праздник. У вас сложатся прекрасные перспективы для творческой самореализации. Во второй половине недели вдохновения поубавится, придется заняться рутиной. Выходные посвятите своей половине – так ли много времени вы проводите вместе?
ВЕСЫ
В начале недели лучше заняться домашними делами и не лезть в передовики производства. Четверг и пятница принесут нечаянную радость – это время реализации творческих замыслов. Выходные хороши для генеральной уборки или мелкого ремонта.
СКОРПИОН
Начало недели будет отмечено активностью, но скорее ментальной, нежели физической. Ожидается много сообщений, звонков и встреч, правда, не все они будут полезными. Вторая половина недели пройдет более спокойно – вам дадут возможность отдохнуть. В выходные устройте праздник для себя и близких.
СТРЕЛЕЦ
Не удивляйтесь, если в понедельник начальство обрадует вас премиальными или товарищ вернет долг. Это время, когда вы сможете решить материальные проблемы. Во второй половине недели не исключена командировка – сидеть на месте не получится. Выходные благоприятны для отдыха в семейном кругу.
КОЗЕРОГ
Козерог – один из тех знаков, для которых неделя сложится очень хорошо. В ее начале вы сможете проявить лидерские качества, возглавив любой процесс дома и на работе. Энергия не иссякнет вплоть до выходных. Суббота и воскресенье подойдут для встреч с друзьями.
ВОДОЛЕЙ
Неделя поделится на две половины: одна пройдет со знаком минус, а другая – со знаком плюс. С понедельника по среду можно быть на вторых ролях, вас никто не осудит. Наверстать упущенное получится в четверг и пятницу. В выходные следует заняться укреплением физического тела.
РЫБЫ
На этой неделе вы вряд ли покажете все, на что способны. Ее начало посвятите коллективным вопросам, не отрывайтесь от товарищей. В четверг и пятницу может случиться упадок сил, поэтому не планируйте важных мероприятий. Второе дыхание откроется в субботу – проведите выходные активно.
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