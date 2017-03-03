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Гороскоп

Как выбрать лучшую жену по гороскопу

Фото: Thos Robinson/gettyimages.com
Женщина – натура переменчивая и многоликая, потому так сложно понять, какой сюрприз она преподнесет любимому после замужества. Чтобы не получить кота в мешке, предлагаем познакомиться с нашим зодиакальным гороскопом, который раскроет тайну ее личности.
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Правда ли, что женщины-Тельцы консервативны до упрямства? Сможет ли яркая и изменчивая природа женщины-Водолея подарить дому тепло и уют? Почему жену-Козерога потянет только сильный партнер? И какие 50 оттенков скрывает в себе жена-Скорпион? Как говорится: предупрежден – значит вооружен. Выбирайте жену с умом и открытым сердцем!

Не секрет, что в самом начале отношений женщина пытается соблазнить партнера лучшей стороной своей натуры. Пока не удастся приручить мужчину, влюбить его в себя до точки невозврата, она не покажет своих внутренних демонов. Но как приготовиться к сюрпризам в семейной жизни, когда с виду все идеально?

Овен

Из женщин этого знака часто получаются сильные и уверенные в себе лидеры, которые сражаются за пальму первенства не только на работе, но и в семейной жизни. Такие не потерпят рядом халявщика или лежебоку, им нужен только равный по силам партнер, способный выстоять под их эмоциональным напором и давлением. Жена-Овен тяжело подчиняется воле мужа, бывает нетерпеливой и вспыльчивой, зато с ней не соскучишься. Придется постоянно расти, завоевывать и держать себя в форме. Готовы?

Телец

Отличительной чертой жены-Тельца является идеальный вкус, деловая хватка и стремление к материальному комфорту. Она умело распоряжается финансовым благосостоянием, умеет создавать и поддерживать уют, часто тянет на себе хозяйство. Может быть, именно поэтому ей так везет на инфантильных мужчин, неспособных о себе позаботиться? Единственная ложка дегтя – излишняя консервативность и упрямство женщин этого знака, легкомысленного отношения к жизни они не потерпят.

Близнецы

Если вы ищите женщину-партнера, которая будет не опекать, но поддерживать, Близнецам в этом нет равных. Жены этих знаков зачастую весьма оптимистично настроены на жизнь, редко теряют присутствие духа и отлично разбираются в людях, давая своим мужчинам ценные советы. Они не только обладают веселым нравом, но умеют протянуть руку помощи в беде. Еще, кстати, обожают гостей.

Рак

Если мечтаете иметь богатый дом и жить в атмосфере умиротворения – вперед покорять сердце женщины-Рака. Такая жена будет не просто преданным и заботливым другом, но чутким радаром настроения всех домочадцев. Обладая сильной интуицией, этот знак умеет распознавать чужой негатив и сглаживать конфликты. Помимо всего, Раки отлично управляют домашним хозяйством, часто преданны семье, хотя и тяжело переживают жизненные кризисы. А еще жены-Раки очень ранимы.

Лев

Женщина, которая знает свою цену и несет на голове корону, – вот отличительная черта этого знака, которая не дает мужчинам пройти мимо. Жены-Львицы часто бывают излишне амбициозными, впрочем, это не мешает им мотивировать мужчину на подвиги в свою честь. Они никогда не простят лень и жалкое существование на гроши, но с удовольствием помогут покорить новые карьерные вершины. Из недостатков – эгоистичность и желание командовать, которые могут сыграть злую шутку.

Дева

Жена-Дева подходит мужчинам, которые желают сохранить традиционные роли в отношениях. Мудрая, покладистая, надежная, мирная, она стремится оставаться в тени мужа и готова идти на жертвы, чтобы всем было хорошо. Девы обычно тактичны и наблюдательны, умеют очаровать, а еще верят в успех своего партнера вопреки всему. Но не дай бог этой женщине поддаться плохому настроению, несладко придется всем.

Весы

Жены этого типа часто восхваляются писателями в романах, ведь не просто так Весы считаются одним из самых женственных и чувственных знаков зодиака. Всегда ухоженная, миловидная и тактичная барышня-Весы способна вдохновить мужа на большие подвиги одним своим присутствием. Она любит говорить о чувствах и романтике, тает от подарков, но, увы, бывает абсолютно беспомощна в бытовых вопросах. Выбирайте сами, кого хотите рядом: музу или хозяйку?

Скорпион

Роковая красотка, с появлением которой, любой мужчина мечтает побороться за ее сердце – вот кто такая женщина-Скорпион. Этот знак необычайно верен в любви, но стоит предать ее доверие хотя бы раз – и вы познаете 50 оттенков мести пополам с ревностью. Жена-Скорпион – страстная натура, которая умеет выкладываться ради своей семьи на 100%, не боится терпеть лишения и всегда борется за справедливость. Она собственница, часто обижается, зато с ней чувствуешь себя живым!

Стрелец

Рядом с женой этого знака вы вряд ли прочувствуете прелесть домашнего уюта с тарелочкой борща и накрахмаленной рубашкой, потому что скучным домашним делам женщина-Стрелец предпочитает активную внешнюю жизнь. Целеустремленная, бойкая, хлесткая, она обожает пребывать в гуще событий, активно занимается спортом, любит путешествовать и проявлять себя по максимуму. Одним словом, это авантюристка, для которой кольцо на пальце – еще не повод запираться дома за семью замками.

Козерог

Этот тип женщины потянет только сильный партнер, которого не пугает завышенная требовательность и непреодолимое упрямство супруги. Женщина-Козерог любит прогибать мужа под себя, постоянно пытается его переделать, улучшить, мотивировать на успех. С одной стороны, это помогает в карьере, с другой – мужчина чувствует давление, которое не позволяет расслабиться ни секунды. Проблема Козерогов в том, что они проецирует свои амбиции на других, считая собственные взгляды на жизнь истиной в последней инстанции.

Водолей

Женщин этого знака можно назвать идеальными спутницами для мужчин, которые ищут яркой и наполненной событиями жизни. Это ходячий праздник, который умеет вдохновлять и рассеивать тоску. Она умеет поддерживать духовный рост партнера, часто пребывает в творческом поиске себя. С женами-Водолеями легко, они абсолютно не ревнивы, не требуют соблюдения каких-то правил или оправдания надуманных ожиданий. Одно "но" – бытовые проблемы для них так же далеки, как и постоянство.

Рыбы

Жены этого знака часто успешно сочетают в себе сразу несколько ролей – от страстной любовницы до заботливой мамочки в одном флаконе. Они обращают внимание на сильных мужчин, которые смогут обеспечить немалый перечень их потребностей. Также Рыбы любят комфорт, умело манипулируют эмоциями, умеют сгладить конфликт. Очень требовательные, но понимающие. Мужчине, которому удастся удовлетворить список запросов этой женщины, можно рассчитывать на заботу, любовь и преданность, о которых он только мечтал.

3 марта 2017, 20:34

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