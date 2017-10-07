На ком женится Алексей Воробьев

Алексей Воробьев – российский певец, музыкант, актер и продюсер. Родился 19 января 1988 года. По знаку зодиака Козерог. Его отец работал охранником, а мать – домохозяйка.

Известный артист из бедной семьи из глубинки – большая редкость для российского шоу-бизнеса. Как Алексею Воробьеву удалось достичь таких высот и почему его так любят, увидел в гороскопе звезды известный астролог Алексей Фандеев.

В карте Алексея ведущей стихией является огонь. Его "синтетический" знак – Стрелец. Такие люди заряжены космической энергией, которую постоянно передают окружающим. Любят личную свободу, независимость и самостоятельность с ранних лет. Но есть один парадокс: они не любят и не желают подчиняться, но умеют приспосабливаться и находить выходы из самых разных ситуаций. В работе он выкладывается на 100% и стремится только к самым высоким результатам – это присуще именно его огненной стихии.

Публикация от Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Окт 4 2017 в 5:48 PDT

Воробьев давно славится своей любвеобильностью. Однако актер и певец убежден: любовь нельзя построить, она дается свыше, и никто из земных людей просто не сможет влюбиться по заказу. Его Венера в Рыбах говорит об очень сильной идеализации отношений. Эта позиция Венеры закладывает в карту возможность познать всю глубину и тайну безусловной любви.

Публикация от Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Окт 1 2017 в 5:59 PDT

Марс в Стрельце – герой любовник, который отправился в путь на поиски своей идеальной половины. И вроде они должны встретиться и быть счастливы вечно, но планеты находятся в сильном напряжении. Огонь-Марс и Вода-Венера, акт страсти и несдержанности, отсутствие самоограничений и неудовлетворенность настоящим. Огонь тушит воду. Нежелание мириться с действительностью разрушает отношения. Венера кажется уже не такой идеальной, а любовь видится порывом эмоций. Но Венера снова возрождается как птица Феникс, достаточно одарить нашего героя улыбкой, чтобы пробудить новую любовь. А вдруг, в этот раз идеальную? И так может продолжаться весьма долго…

Публикация от Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Сен 25 2017 в 1:14 PDT

Эта модель поведения ярко проявилась в шоу "Холостяк", где Алексей мучительно выбирал из множества женщин свою любовь. В финале тогда остались две девушки, к которым Воробьев был неравнодушен. В итоге певец так и не сделал своего выбора и не смог сдержать эмоции по этому поводу. На подсознательном уровне сработала программа: "Сказка закончится, и я останусь со старухой и ее разбитым корытом".

Публикация от Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Сен 11 2017 в 8:59 PDT

Алексею приписывали множество романов с самыми яркими звездами страны. Известно, что певец жил с Оксаной Акиньшиной, которая съехала из его московской квартиры через шесть месяцев. Акиньшина – Овен. Это огонь, а два огня в паре – это как минимум гражданская война. Сразу после разрыва Воробьев уже развлекался с другими девушками, заявив, что теперь он свободный молодой человек.

Виктория Дайнеко (по знаку Телец) очень подходила Алексею, но это были слишком спокойные для него отношения. А где же мексиканские страсти?

Публикация от Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Авг 27 2017 в 8:23 PDT

В одном из интервью Воробьев говорил о том, что несколько раз встречался с девушками-Скорпионами и они вытаскивали из него всю душу. А Скорпион – это знак трансформации и в отношениях обычно указывает партнеру на его слабости: когда партнер не работает над своими слабыми сторонами, Скорпион начинает их высмеивать. Поэтому Алексею хорошо вступать в отношения со Скорпионами, для того чтобы разбить свои устаревшие идеалы. У Скорпионов лучше всех получается показать все нутро человека. После таких отношений человек внутренне взрослеет и духовно растет. Ведь если человеку дано желание идеальной любви, при условии развития путем проб и ошибок – он достигнет своей цели.

Публикация от Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Авг 21 2017 в 10:04 PDT

"Многие люди, рожденные под знаком Козерога, начинают свою осознанную жизнь с 29 лет. Алексею сейчас как раз 29. Это цикл планеты Сатурн, которая управляет этим знаком. До этого возраста они еще не наработали осознанности своих поступков, живут "бессознательно", имея относительно низкий уровень духовного развития. Именно поэтому рекомендую Алексею и всем представителям этого знака тему семьи развивать после 30 лет, а до этого лучше заниматься реализацией себя в социуме. Ведь принцип их взросления в этом возрасте несет сильные перемены в сознании и восприятии мира. И если в этот момент партнер не разделит новых убеждений и эмоций, то кризис и разрыв в паре гарантирован. Поэтому крепкие отношения лучше строить после 30, а до этого направить энергию в общественные дела, что превосходно получается у Алексея. Его "роман" с кинематографом в самом разгаре. И после успеха в нем везения будет еще больше. Тем более по классике Венеру в Рыбах часто соотносят с богемой и кино. Так что, возможно, именно в этой среде он найдет человека, с которым создаст семью. Остается только ждать", – сказал Dni.Ru астролог.