Гороскоп с 30 октября по 5 ноября 2017 года

Почти вся неделя пройдет при растущей луне, причем на второй, самой плодотворной фазе. В это время можно начинать любые долгоиграющие проекты – открытие фирмы, заключение брака. А вот то, что вы не планируете растягивать во времени, например, косметический ремонт, лучше отложить на неделю.

Гороскоп на неделю составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В начале недели нет большого смысла рваться в передовики – сейчас явно не ваше время. Лучше побыть на подхвате и копить силы для решающих действий. Наилучший период начнется в среду – тогда и берите бразды правления в свои руки. Активность середины недели не оставит вас и в выходные. Лучше всего заняться спортом.

ТЕЛЕЦ

Нельзя сказать, что наступившая неделя будет отмечена знаменитыми рекордами и большими победами. В ее начале еще могут быть достигнуты определенные результаты, но только в командной работе. Со среды по пятницу лучше уйти в тень и посидеть на скамейке запасных. Ваше время начинается в выходные – вы почувствуете прилив сил.

БЛИЗНЕЦЫ

Хорошее начало недели для типичных Близнецов – в первые ее дни вы можете забрать главный приз в производственном соревновании. Середина недели будет менее плодотворна, но все же вместе с товарищами вы сможете удерживать пальму первенства. В выходных не рекомендуется заниматься ничем активным, просто расслабьтесь и отдыхайте.

РАК

Для кого эта неделя будет успешной, так это для типичных Раков. В первые ее дни вас ждут новые открытия и свершения на интеллектуальном поприще. Вся середина недели пройдет под вашей доминантой в производственной сфере. И выходные можно провести достаточно активно – например, в компании верных друзей и единомышленников.

ЛЕВ

В первые два дня этой недели еще не стоит строить из себя героя – увеличивается опасность получить бытовую или производственную травму. Все изменится в среду – вы сможете развернуть плечи и выйти в авангард любого процесса. Не сбавляйте оборотов и в выходные – если предложат поработать, соглашайтесь.

ДЕВА

Нельзя назвать эту неделю очень успешной для представителей знака Дева. В ее начале еще можно на что-то рассчитывать, но только в условиях командной работы. Со среды по пятницу шанс успеха минимальный, а вот заработать какую-нибудь травму вы в это время можете. Зато выходные можно посвятить любым приключениям.

ВЕСЫ

С самого начала наступившей недели вас могут загрузить ответственными поручениями, от которых вы, впрочем, не получите ни морального, ни материального удовлетворения. Всю середину недели можно будет заниматься столь привычной для вас коллективной работой. Если в выходные поступит предложение поучаствовать в каком-то экстриме, лучше отказаться.

СКОРПИОН

Неделя начинается для вас на оптимистической ноте – с творческим подходом к любому делу. Будет получаться все, за что вы ни возьметесь. Если же по каким-то причинам в это время у вас выходные, они тоже не пройдут зря. Середина недели менее оптимистична – это время обычной рутины. Выходные проведите со своей второй половиной.

СТРЕЛЕЦ

Если у вас есть неотложные домашние дела, рекомендуется выполнить их в первые два дня наступившей недели – все равно для производственных рекордов эти дни не подходят. Зато вся середина недели, безусловно, ваша. Можно наполнить ее творчеством, у вас все будет получаться. В выходные лучше всего заняться своим здоровьем.

КОЗЕРОГ

В понедельник и вторник ожидается много звонков, сообщений и встреч по делам личным и рабочим. Настройтесь на получение новой информации. Правда, полезна она будет не всегда. Середина недели пройдет более спокойно, будет время заняться семейными делами. Выходные дни – прекрасное время для праздничных мероприятий.

ВОДОЛЕЙ

Наступившая неделя сложится для вас вполне удачно. Уже в первый же день вы сможете поправить свое материальное положение – может быть, за прошлые заслуги вас наградят премией. Вся середина недели пройдет в движении, правда, на дальние и длительные командировки лучше не рассчитывать. Конец недели проведите дома с семьей.

РЫБЫ

Уже в понедельник вы сможете взять бразды правления в свои руки и показать всем, кто хозяин и дома, и на работе. Заряд бодрости и оптимизма, сопутствующий этому, не оставит вас вплоть до конца недели. Не гнушайтесь никакой физической работы, она пойдет только на пользу. Выходные можно провести в веселой компании.