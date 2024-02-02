Стоит ли рисковать здоровьем ребенка? Вся правда об аквагриме

Невероятно веселое занятие – превращаться в забавное животное. Малышам это очень нравится, то стоит ли задуматься родителям?

Аквагрим может из невинного развлечения превратиться в огромную проблему. Особую опасность представляют краски. Входящие в их состав вещества могут стать причиной аллергической реакции, ожогов и даже бронхиальной астмы, сообщает "Пятый канал".

У детей многие реакции протекают стремительно. К большому сожалению, взрослые не всегда успевают отреагировать и предпринять необходимые меры. Как же не испортить малышам праздник? Соблюдайте несколько правил:

Грим нельзя наносить девочкам и мальчикам в возрасте до 3-х лет. Если ребенок хочет преобразиться, то можно предложить ему ушки или стилизованные шапочки.

Перед нанесением грима необходимо провести процедуру по определению аллергической реакции. Поставьте пятнышко краски на область за ушком или на сгиб локтя с внутренней стороны.

Строго следите за тем, чтобы мастер менял кисточку, нанося детям аквагрим.



Любая должна с легкостью смываться с лица без применения специальных средств. Для того, чтобы тщательно очистить поры, можно добавить детское мыло. Детям нельзя ходить с "мордочкой" или "усиками" на лице дольше 4-х часов.