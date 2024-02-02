Стоит ли рисковать здоровьем ребенка? Вся правда об аквагриме

Аквагрим может из невинного развлечения превратиться в огромную проблему. Особую опасность представляют краски. Входящие в их состав вещества могут стать причиной аллергической реакции, ожогов и даже бронхиальной астмы, сообщает "Пятый канал".
У детей многие реакции протекают стремительно. К большому сожалению, взрослые не всегда успевают отреагировать и предпринять необходимые меры. Как же не испортить малышам праздник? Соблюдайте несколько правил:
- Грим нельзя наносить девочкам и мальчикам в возрасте до 3-х лет. Если ребенок хочет преобразиться, то можно предложить ему ушки или стилизованные шапочки.
- Перед нанесением грима необходимо провести процедуру по определению аллергической реакции. Поставьте пятнышко краски на область за ушком или на сгиб локтя с внутренней стороны.
- Строго следите за тем, чтобы мастер менял кисточку, нанося детям аквагрим.
Любая должна с легкостью смываться с лица без применения специальных средств. Для того, чтобы тщательно очистить поры, можно добавить детское мыло. Детям нельзя ходить с "мордочкой" или "усиками" на лице дольше 4-х часов.