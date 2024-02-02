Четыре продукта для поддержания иммунитета зимой

Лучше заниматься профилактикой респираторных заболеваний, чем их последующим лечением.

Рацион питания необходимо составлять тщательно. Продукты не всегда бывают полезными. телеканал "360" напоминает, что мясные полуфабрикаты способны спровоцировать риск стремительного развития болезни Альцгеймера. Страдающие от этого недуга позже признавались, что предпочитали ветчину, сосиски и котлеты овощам и свежим фруктам.

В зимне-весенний период важно заботиться о профилактике респираторных заболеваний. Для того, чтобы снизить их риск, следует укреплять иммунитет. Какие продукты обязательно должны быть в меню?

1. Шпинат. Он богат витаминами и микроэлементами, которые помогают стимулировать защитную функцию организма. Лучше всего добавлять его в салаты, не подвергая тепловой обработке.

2. Морковь. Содержащийся в овоще витамин А, сообщает "Царьград", воздействует на скорость выработки Т– и В– лимфоцитов. Именно они входят в состав естественного "щита" организма.

3. Сливочное масло. Умеренное употребление продукта, преимущественно в утренние часы, способно благоприятно воздействовать на организм. Вопреки расхожему мнению, жирорастворимые витамины крайне полезны для формирования иммунитета, дополняет RT.

4. Кедровые орешки. Настоящая природная кладезь полезных для человеческого организма жиров, кислот и витаминов. При этом важно помнить, что их суточная норма не должна превышать 55 г.