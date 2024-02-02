Собака в семье с детьми: польза или вред

Родители часто сомневаются в необходимости заводить пушистых друзей. Специалисты рассказали, каким образом на малышей действует появление в доме питомца.

После длительных наблюдения за разными семьями с детьми ученые определили, что питомцы положительно действуют и на малышей, и на подростков, и на родителей. Все члены семьи становятся активнее, пишет Ридлайф.ру.

Примечательно, что по результатам исследований большую активность в семьях с собакой проявляли девочки. Их активность увеличилась почти на час. Семьи, которые не так давно потеряли собаку по естественным или другим причинам, снижали интенсивность физических занятий.

Ученые сделали однозначный вывод: собака в семьях с детьми приносит пользу. При этом не стоит забывать о необходимости провести тест на аллергию перед тем, как заводить пушистого друга. Собака также не лучший выбор для тех, кто часто отсутствует дома. Животное в таком случае будет обречено на одиночество. Не стоит забывать и о необходимости отдавать часть бюджета на корм, лечение и амуницию.