Обнаружен необычный способ борьбы с воспалением

Установлена взаимосвязь процессов, помогающая поддержать организм в период травмы или инфицирования.

Ученым удалось установить, что интервальное голодание в разы уменьшает воспаление. Данный процесс разрушителен для организма. Он может спровоцировать серьезное недомогание или привести к развитию болезней сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пишет Ридлайф.ру.

Во время исследования специалисты изучали образцы крови добровольцев. Сначала участники плотно перекусили Через сутки до следующего приема пищи у них вновь взяли анализы. В образцах обнаружен повышенный уровень липидов. После еды их количество вновь резко снизилось.

Стоит уточнить, что липиды – иммунные клетки, помогающие бороться с воспалением в организме. После наблюдений за испытуемыми ученые сделали вывод, что подконтрольное голодание помогает организму бороться с воспалительным процессом.

"Эффективность установлена и для борьбы с разрушительной формы воспаления. Часто она связана с высококалорийной диетой", — сказала профессор Клэр Брайант, автор исследования.

Ученые не исключают, что интервальное голодание может стать частью профилактической работы, выполняемой для защиты организма от болезни Паркинсона, Альцгеймера и других.