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Вторник 8 августа

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Щи да каша – пища наша: чем хороша овсянка на завтрак

Щи да каша – пища наша: чем хороша овсянка на завтрак
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Диетолог Василиса Пономарева рассказала о положительном влиянии блюд из овсяной крупы на организм.

Когда человек чувствует себя больным и ослабленным, приходит на ум выражение "мало каши ел". Помимо иронии, в этой фразе все-таки есть доля правды. По словам врача, каша из овсяной крупы очень полезна.

В этой пище содержится много клетчатки, которая способствует детоксикации печени, помогает при запорах. Кроме того, как пишет сайт VSE42.RU, медик рекомендует употреблять 60 граммов овсяных отрубей для снижения повышенного холестерина.

При этом особенно хороша овсяная крупа, которая не подвергалась усиленной обработке. ОСН с отсылкой на позицию эксперта сообщает, что в ней сохраняется больше бета-глюканов, то есть природных иммуномодуляторов.

Поэтому народная мудрость "щи да каша — пища наша" актуальна на все 100%. Богатый сложными углеводами завтрак приводит к улучшению состояния организма. "Царьград" напоминает: клетчатка также есть в ячмене, коричневом рисе, брокколи и капусте.

8 августа 2023, 06:03
Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/www.globallookpress.com
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