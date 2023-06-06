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Вторник 6 июня

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Как бороться с морщинами без ущерба для здоровья и кошелька: советы косметолога

Как бороться с морщинами без ущерба для здоровья и кошелька: советы косметолога

Косметолог рассказала как улучшить состояние кожи без операций и инъекций.

Косметолог Олеся Панченко в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала о секретах, которые помогут избежать преждевременного старения кожи лица. Очевидные факторы, такие как возраст, отсутствие ухода, стрессы, обилие сладостей, курение и алкоголь, играют важную роль в появлении морщин на коже. Однако есть еще несколько привычек, которые мы сами не замечаем, но которые могут привести к преждевременному старению кожи.

Олеся Панченко подчеркивает, что важно регулярно проходить диспансеризацию, чтобы выявить заболевания ЖКТ и гормональные проблемы, которые могут сказаться на состоянии кожи. Кроме того, хронические воспалительные процессы также могут повлиять на кожу.

Питание также играет важную роль в состоянии кожи. Некоторые женщины начинают беспокоиться о своей фигуре и лишают себя полезных жиров и белка, что может привести к ухудшению состояния кожи. Также важно использовать солнцезащитный крем в повседневном уходе.

Помимо этого, эксперт советует отказаться от ленивого отдыха и больше двигаться. Ежедневные прогулки и силовые тренировки помогут улучшить кровоток и насыщение клеток кислородом. Кроме того, массаж также может помочь сохранить молодость кожи.

Следуя этим простым советам, можно избежать преждевременного старения кожи и сохранить ее молодость и красоту на долгие годы.

6 июня 2023, 04:12
Фото: ELENA SIKORSKAYA/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

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