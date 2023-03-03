Терапевт объяснила зависимость солнечного света и эпидемии ОРВИ

Время года влияет на заболеваемость ОРВИ.

Терапевт Абрарова поделилась с URA.RU информацией о воздействии солнца на здоровье человека. Согласно убеждениям врача, чем скорее наступит солнечная весна, тем быстрее улучшится эпидемиологическая обстановка относительно ОРВИ.

Это связано с тем, что свет Солнца укрепляет иммунитет и содействует накоплению в организме витамина D. Как передает телеканал "360" с отсылкой на мнение врача, в теплое время года люди болеют реже именно поэтому.

Медик отметила, что в мегаполисах эпидемия в среднем длится восемь недель. По статистике, ОРВИ отступает в середине апреля. Это связано с тем, что вирусы некоторых типов имеют сезонность, пишет ОСН.