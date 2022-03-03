Как после прививки узнать о бессимптомном перенесении ковида

Эксперт из Роспотребнадзора Елена Тиванова объяснила, что делать привитому, если он хочет знать, был ли у него ковид. Оказывается, для этого нужно сдать отдельный вид теста на антитела к коронавирусу, передает слова специалиста URA.RU.
Чтобы привитому узнать наверняка, прошел ли он полноценный контакт с вирусом, можно определить восприимчивость организма к нуклеокапсиду путем анализа. Если антитела к нему есть, значит ковид был перенесен — либо ощутимо, либо без симптомов.
По данным телеканала "360", исследователь пояснила, что ситуация проясняется, если человек был привит цельновирионной вакциной. В случае, когда расшифровка теста показывает только антитела к S-белку, то вакцинированный вряд ли подвергался воздействию коронавируса.