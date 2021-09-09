В России за сутки выявили 18 380 больных ковидом

Оперативный штаб опубликовал свежую статистику по коронавирусу в России.

За минувшие сутки в стране было выявлено 18 380 новых случаев коронавируса. Примечательно, что за этот же срок выздороветь успели даже больше пациентов – 19 639. Летальных случаев зарегистрировали 794, пишет RT.

Больше всего новых зараженных обнаружили в Москве – 1801 человек. Вторую строчку антирейтинга занял Санкт-Петербург, в котором власти отчитались о 1380 заболевших. Московская область с данными о 525 заболевших ковидом продолжает удерживать третью позицию, передаёт "Общественная служба новостей".

В общей сложности за все время наблюдений в России в официальную статистику внесли данные о 7 084 284 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели, согласно тем же показателям, 6 340 151 пациентов. Сообщается о 190 376 летальных исходах, сообщает телеканал "360".

В России, как и в других странах мира, продолжается эпидемия коронавируса. Победить болезнь можно, отмечают специалисты. Для этого необходимо соблюдать меры предосторожности. Заметный эффект наблюдается и благодаря применению вакцин. Эксперты подчеркивают, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения ковида.