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Коронавирус
Москва стала одним из лидеров по темпам вакцинации в России

Москва стала одним из лидеров по темпам вакцинации в России

Российская столица впервые с весны вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации. В городе действуют более 300 прививочных пунктов.

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На начало июля от коронавируса полностью вакцинированы около 12% населения России. За две недели показатель вырос на 2,9% пункта.

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Существенный прирост в статистике вакцинированных приходится на Москву. Российская столица стала одним из лидеров по темпам прививочной кампании.

По подсчетам РБК, доля начавших вакцинацию москвичей выросла до 23,71%. За прошедшие две недели количество жителей столицы, сделавших первую прививку от коронавируса, выросло на восемь процентных пунктов.

Москва стала первым субъектом Федерации, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для большинства работников сферы услуг и других сотрудников, много контактирующих с людьми. До 15 июля они должны сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 августа – завершить вакцинацию.

Кроме того, для предотвращения распространения коронавируса Москва ввела новые правила посещения кафе и ресторанов. Попасть в заведение общепита теперь можно только при наличии QR-кода. Он подтверждает, что человек защищен от коронавируса и не несет угрозы окружающим: прошел вакцинацию, имеет антитела или сдал отрицательный ПЦР-тест.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, первый компонент вакцины получили уже около трех миллионов человек. "Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID в городе, но, тем не менее, сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке", – сказал градоначальник.

Фото: Мобильный репортер /АГН Москва

Для вакцинации в Москве работают более 300 пунктов. Один из крупнейших в Европе прививочных центров открылся 5 июля в столичном Гостином дворе. Пункт может принимать до шести тысяч человек в сутки. Сделать прививку в Гостином дворе можно с 10 до 21 часа без выходных.

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Фото: Антон Новодережкин /ТАСС
Автор: 7 июля 2021, 11:31 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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