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Коронавирус
Главный санитарный врач Москвы ввел обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

Главный санитарный врач Москвы ввел обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

Из-за роста числа заболевших главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работников сферы услуг.
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Согласно постановлению, которое появилось на официальном сайте московского Роспотребнадзора, прививки против ковида должны поставить тем, которые больше всего контактируют с людьми. В список вошли сотрудники общепита, салонов красоты, СПА-центров, работники торговли, почты, общественного транспорта, сотрудники театров, кинотеатров и других развлекательных учреждений.

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Руководителям и владельцам бизнеса необходимо решить этот вопрос до 15 июля этого года. До этого числа первую дозу вакцины должны ввести 60 процентов всех сотрудников предприятия. Второй компонент необходимо поставить до 15 августа. Естественно, постановление не распространяется на людей, кому противопоказана прививка от коронавирусной инфекции по медицинским показаниям.

Напомним, резкий скачек заболевших произошел в Москве на прошлой неделе. Согласно статистике, в день заражаются порядка пяти-шести тысяч человек – такого показателя не было с зимы. По ситуации на 16 июня в Москве выявлено 5782 инфицированных.

Сообщается, что число растет потому, что вирус мутирует. По словам экспертов, многие болеют по второму разу из-за появления новых штаммов COVID-19. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о "московском" штамме, который пришел в столицу из области.

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Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Автор: 16 июня 2021, 12:17 Источник: Управление Роспотребнадзора по городу Москве ✓ Надежный источник
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