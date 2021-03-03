В Минздраве Украины рассказали о состоянии проходящего вакцинацию Зеленского

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как чувствует себя президент страны Владимир Зеленский после введения вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По словам политика, состояние главы государства не вызывает опасений.
Степанов сообщил, что у Зеленского не возникло осложнений из-за прививки, он находится в хорошем самочувствии.
Напомним, что накануне украинский лидер начал вакцинацию от ковида препаратом от британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета "Covishield", который был произведён в Индии, передаёт RT.
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