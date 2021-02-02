Онищенко призвал россиян не расслабляться на фоне улучшения ситуации с COVID-19

Суточный прирост заразившихся COVID-19 постепенно снижается. За прошедший день в стране подтвердили 16 643 новых случая. А еще ранее оперативный штаб по мониторингу ситуации отчитался о 17 648 инфицированных.
Онищенко отметил, что улучшение эпидемиологической обстановки – это результат проводимых властями мероприятий. Однако говорить об окончательной победе над инфекцией пока рано: в стране пока не сформировался коллективный иммунитет.
По словам эксперта, это произойдет только после массовой вакцинации. А до этого важно соблюдать элементарные меры защиты. Так, необходимо носить медицинские маски в общественных местах и регулярно мыть руки.
Снятие ограничений из-за коронавируса должно быть постепенным. Эксперт порекомендовал властям вернуть студентов на очное обучение. "Но при этом надо с них "шкуру снимать" за соблюдение мер", – подчеркнул Онишенко.
Также нужно прививать относящихся к группе риска пожилых граждан. Тем более, что большинство пенсионеров дисциплинированные. "Хватит, надо жить полноценной жизнью", – заявил Онищенко.
Ранее академик РАН Виталий Зверев предупредил об угрозе третьей волны COVID-19 в России. Подъем заболеваемости может случиться этой весной. "Опасность сохраняется", – сказал эксперт.
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