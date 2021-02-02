Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

Специалисты оперативного штаба Московской области назвали округа Подмосковья с наиболее напряжённой эпидемиологической обстановкой. Эксперты отметили, что за минувший понедельник коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе заразились 1053 человека.
Наибольший суточный прирост заражённых был зафиксирован в Балашихе, где заболели 69 человек. На втором месте расположились Люберцы с 59 заражённых. За ними следует Одинцово, где за минувший понедельник инфекцию подхватили 48 человек. В топ-10 также вошли Королёв, Щёлково, Красногорск, Раменское, Реутов, Мытищи и Пушкино, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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