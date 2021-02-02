Коронавирус в России: за сутки выявили 16,6 тысячи новых случаев

В оперативном штабе рассказали, что у 9,6% из новых больных нет ярко выраженных симптомов. За прошедший день выздоровели и покинули больницы 22 372 человека, умерли 539 пациентов.
Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны. Лидером по числу инфицированных является Москва. Прирост заразившихся в столице составил 1 701. Далее идет Санкт-Петербург, где выявили 1 484 больных.
На третьей строчке находится Московская область с 1 053 новыми случаями. За ней идут Нижегородская и Воронежская области, где диагноз поставили 459 и 371 жителю соответственно.
Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 3,8 миллиона человек. Полностью вылечились 3,3 миллиона граждан. Скончались от вызванных COVID-19 осложнений 74 тысячи пациентов.
В последние дни ситуация с заболеваемостью в стране стабилизируется. Однако расслабляться пока рано. Академик РАН Виталий Зверев предупредил россиян об угрозе третьей волны коронавируса.
С 18 января в России была запущена массовая вакцинация. Возможность сделать прививку получили все категории граждан. По прогнозам Минздрава, к концу этого года вакцинацию пройдет около 60% населения страны.
Власти просят россиян не забывать и об элементарных правилах защиты от COVID-19. В общественных местах (транспорте, магазинах) нужно носить медицинские маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
Популярные темы форума
Не могу похудеть
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Жена не хочет работать
Дети не успевают по предмету.
От вируса маски не спасают
Должна женщина слушаться мужчину?
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме