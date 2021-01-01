Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 января 2021 года

В первый день 2021 года не так много желающих отслеживать статистику новых случаев заражения коронавирусом и тщательно изучать последние новости о ковиде. Тем не менее, приходится констатировать, что с уходом такого тяжелого 2020 года сама болезнь никуда не делась.

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