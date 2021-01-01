Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса Последние новости на 31 декабря

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Четверг
31 декабря
Лента новостей
02:20
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 января 2021 года
01:23
Александр Невский поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом из Лос-Анджелеса
00:07
Билан поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
23:36
EMIN поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
22:47
Джигурда поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
21:09
Валерия поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
20:16
Гулькина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
19:20
Савичева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
18:33
Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
17:21
В Подмосковье мужчина расстрелял сына во время ссоры
17:09
Виктор Дробыш озвучил необычные планы на встречу Нового года
17:07
Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
17:02
Умер известный французский актер
16:56
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом
16:37
Юдашкин устроил загулявшей жене изысканный сюрприз
16:24
Украинцы потребовали от Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса
16:20
Горбань из "Кухни" закружилась в эротичном танце после древнего обряда
16:12
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
16:04
"Заявление из Преисподней": Мария Захарова разнесла Украину за "адские" угрозы России
16:00
Пьяные мигранты устроили драку в московском метро
15:57
"Там он ради детей": Меладзе пожелали развестись в новом году
15:52
"Очень тяжело": после слухов о страшной болезни Дубовицкая заговорила о трудностях
15:48
Для галочки: Подольская и Пресняков сфотографировались на фоне икон
15:45
Назван простой способ сделать зубную щетку безопаснее
15:27
Звезда сериала "Сонька – Золотая Ручка" тайно вышла замуж за известного режиссера
15:19
Попавшая в больницу с травмой Тодоренко высказалась о самочувствии
15:09
"Юлина девочка": дочь Началовой поразила сходством с певицей
15:04
В Москве из-за непогоды отменили и задержали почти 150 рейсов
14:56
Грачевский вышел на связь после новостей об ухудшении состояния из-за коронавируса
14:54
Дакота улетела в отпуск с бывшим мужем и любовником: Шведская семья
14:46
Лукашенко рассказал об изменении Конституции: Свою власть продлевать не буду
14:37
"Легких родов!": Кети Топурия показала танцы на крайнем сроке беременности
14:26
Жителей Московской области поздравили с Новым годом
14:23
С Успенской случилось несчастье после обращения к дочери
13:50
Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
13:49
В аэропорту Домодедово произошел коллапс из-за наледи на взлетной полосе
13:48
Звезда Голливуда назвала секрет осиной талии в 54 года
13:31
"Вижу твою игровую зону": покатившаяся по наклонной экс-звезда Disney показала лишнее
13:29
Нет будущего: Песков опустил руки
13:26
В Домодедове грузчики устроили драку с поножовщиной
13:14
"Весь в себе": осужденный Ефремов впал в депрессию
13:07
"Ночной Контакт" проведет большое новогоднее шоу в VK
13:03
"Уже наотмечалась?": валяющейся в сугробе Бондарчук просят больше не наливать
13:03
Губернатор Камчатки вручил семьям ключи от нового жилья и принял участие в акции "Елка желаний"
13:01
"Когда он мужем был, попроще было": Асмус намекнула на воссоединение с Харламовым
12:57
Политолог Золотарев: Ближе к весне Зеленского попытаются сместить с поста
12:56
"Ухожу": стали известны последние слова Колтового перед гибелью
12:43
Субъективный взгляд: президент "Кинотавра" назвал лучшие сериалы 2020 года
12:34
Врач назвал условие возвращения россиян к привычной жизни после пандемии
11:56
Оценить масштаб проблемы: актер "Интернов" оголился на камеру
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кричал с утра до ночи: вскрылись шокирующие подробности последних дней Джигарханяна
В новогоднюю ночь Юля придет в каждый дом: мать Началовой предупредила россиян
"Прекратите смешить народ": на хвастающуюся горами денег Пугачеву вылили ушат помоев
Наглая провокация: Цискаридзе втянули в грязный гей-скандал
Изменившуюся до неузнаваемости молодую жену Петросяна приняли за Боярскую
65-летняя Долина закрутила новый роман
Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 января 2021 года

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com/
В первый день 2021 года не так много желающих отслеживать статистику новых случаев заражения коронавирусом и тщательно изучать последние новости о ковиде. Тем не менее, приходится констатировать, что с уходом такого тяжелого 2020 года сама болезнь никуда не делась.
прочитано 95 раз

Весь 2020 год человечество отчаянно сражалось с эпидемией коронавируса. В какой-то момент возникла иллюзия, что болезнь отступила, однако с наступлением зимы надежды многих на избавление от пандемии разбились.

В 2021 год люди приносят за собой и коронавирус. Однако теперь у человечества есть не только маски и перчатки вкупе с разнообразными мерами предостережения и запретами, но и вакцины. Именно массовая вакцинация поможет победить COVID-19, уверены эксперты.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 809 769
  • Умерли – 11 209
  • Выздоровели – 627 368

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 159 297
    • Умерли – 57 023
    • Выздоровели – 2 554 340

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 83 201 992
    • Умерли – 1 815 521
    • Выздоровели – 58 924 228

    ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

    Автор: 1 января 2021, 02:20

    комментарии

    Ответить:

    Популярные темы форума

    Политика

    "Заявление из Преисподней": Мария Захарова разнесла Украину за "адские" угрозы России
    Лукашенко рассказал об изменении Конституции: Свою власть продлевать не буду
    Политолог Золотарев: Ближе к весне Зеленского попытаются сместить с поста
    Депутат Рады Рабинович о разочаровании в Зеленском: Он не лох, лохи – мы

    Шоу-бизнес

    Звезда Голливуда назвала секрет осиной талии в 54 года
    Нет будущего: Песков опустил руки
    "Весь в себе": осужденный Ефремов впал в депрессию
    "Уже наотмечалась?": валяющейся в сугробе Бондарчук просят больше не наливать

    Проишествия

    Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
    Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
    Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
    Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

    Lifestyle

    Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
    Лучшие роли Армена Джигарханяна
    "Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
    Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
    Шоу-бизнес

    Стало хуже: инфицированного Грачевского доставили в реанимацию

    Известен диагноз режиссера

    Шоу-бизнес

    С Успенской случилось несчастье после обращения к дочери

    Певица сама рассказала об этом

    Шоу-бизнес

    Для галочки: Подольская и Пресняков сфотографировались на фоне икон

    Артисты покрестили новорожденного

    Шоу-бизнес

    Кричал с утра до ночи: вскрылись шокирующие подробности последних дней Джигарханяна

    Актер не был нужен никому

    Гороскоп

    Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
    Гороскоп для Рыб на 2021 год
    Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года
    Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года

    Фоторепортажи

    Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
    Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
    Богомолова перекосило рядом с Собчак
    Обнародована причина смерти Аллы Вербер

    Спорт

    Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
    "Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
    По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
    Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

    Регионы

    Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
    Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
    Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
    Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
    © 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+