Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 января 2021 года

Весь 2020 год человечество отчаянно сражалось с эпидемией коронавируса. В какой-то момент возникла иллюзия, что болезнь отступила, однако с наступлением зимы надежды многих на избавление от пандемии разбились.
В 2021 год люди приносят за собой и коронавирус. Однако теперь у человечества есть не только маски и перчатки вкупе с разнообразными мерами предостережения и запретами, но и вакцины. Именно массовая вакцинация поможет победить COVID-19, уверены эксперты.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 809 769
- Умерли – 11 209
- Выздоровели – 627 368
Коронавирус в России
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- Умерли – 57 023
- Выздоровели – 2 554 340
Коронавирус в мире
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