Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 августа 2020 года

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 882 тысячи. Последние новости об эпидемии COVID-19 материале "Дни.ру".



За последние сутки коронавирус в России выявлен у 5 212 человек. Общее число заразившихся превысило 882 тысячи, из них вылечились свыше 683 тысячи. За время эпидемии в нашей стране от COVID-19 умерли 14 854 пациента.



Глава центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние тяжело больного COVID-19 могут только антитела к коронавирусу. Вакцина работает профилактически, а антитела помогают, когда человек уже подхватил инфекцию, уточнил он.

Артистов московского Большого и санкт-петербургского Мариинского театров отправили на карантин из-за коронавируса, отменены репетиции. В Большом заразилась артистка балета, те, кто с ней контактировали, сдали анализы и отправились на домашний карантин.

За время эпидемии коронавируса более 500 человек с подозрением на инфекцию были по решению судов изолированы и госпитализированы. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Коронавирус в мире обнаруден у более чем 19,4 миллиона человек. Зафиксировано свыше 722 тысяч летальных случаев. В США зафиксировано около 4,9 миллиона инфицирофанных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 246 845

Умерли – 4 560

Выздоровели – 188 854

Коронавирус в России

Заболели – 882 347

Умерли – 14 854

Выздоровели – 690 207

Коронавирус в мире

Заболели – 19 410 990

Умерли – 722 380

Выздоровели – 10 380 833

Статистика коронавируса в России и мире на 9 августа 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 246 845

4 560 188 854 Россия 882 347 14 854 690 207 США 4 920 534 131 670 1 646 059 Весь мир 19 410 990

722 380

10 380 833



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