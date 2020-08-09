Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 августа 2020 года

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 5 212 человек. Общее число заразившихся превысило 882 тысячи, из них вылечились свыше 683 тысячи. За время эпидемии в нашей стране от COVID-19 умерли 14 854 пациента.
Глава центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние тяжело больного COVID-19 могут только антитела к коронавирусу. Вакцина работает профилактически, а антитела помогают, когда человек уже подхватил инфекцию, уточнил он.
Артистов московского Большого и санкт-петербургского Мариинского театров отправили на карантин из-за коронавируса, отменены репетиции. В Большом заразилась артистка балета, те, кто с ней контактировали, сдали анализы и отправились на домашний карантин.
За время эпидемии коронавируса более 500 человек с подозрением на инфекцию были по решению судов изолированы и госпитализированы. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.
Коронавирус в мире обнаруден у более чем 19,4 миллиона человек. Зафиксировано свыше 722 тысяч летальных случаев. В США зафиксировано около 4,9 миллиона инфицирофанных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 246 845
Умерли – 4 560
Выздоровели – 188 854
Коронавирус в России
Заболели – 882 347
Умерли – 14 854
Выздоровели – 690 207
Коронавирус в мире
Заболели – 19 410 990
Умерли – 722 380
Выздоровели – 10 380 833
Статистика коронавируса в России и мире на 9 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|246 845
|4 560
|188 854
|Россия
|882 347
|14 854
|690 207
|США
|4 920 534
|131 670
|1 646 059
|Весь мир
|19 410 990
|722 380
|10 380 833
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