Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 19,3 миллиона человек

Появились свежие данные о мировой пандемии коронавируса. Число инфицированных по состоянию на 8 августа 2020 года составляет более 19,3 миллиона человек.
Специалисты напоминают, что необходимо соблюдать все рекомендуемые меры предосторожности. Как никогда важно придерживаться социальной дистанции, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.
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