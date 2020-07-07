Онищенко определил сроки новой вспышки коронавируса в России

По словам специалиста, летом иммунитет граждан укрепится благодаря ультрафиолетовому излучению. К осени у многих россиян сопротивляемость организма станет выше.
Когда наступит холодное время года, защитные механизмы ослабнут, и люди станут более восприимчивы к коронавирусу. Инфекция активно проявится в зимний период.
С приходом второй волны COVID-19 власти не должны запирать граждан дома и лишать их возможности гулять и работать, считает Онищенко. В противном случае это может негативно сказаться на психическом здоровье людей.
Согласно исследованиям, около 30% россиян в самоизоляции находились на грани срыва. Особенно пострадали пожилые люди, которые и так не особо активны, потому что им не нужно ходить на работу.
Геннадий Онищенко обратил внимание на то, что большинство перестало соблюдать масочный режим. Специалист призвал соотечественников вести себя культурно с точки зрения здоровья.
По последним данным, в России коронавирусом заразились 694 230 человек. Более половины из них – 463 880 – вылечились и выписались из больниц. Жертвами инфекции стали 10 494 пациента.
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